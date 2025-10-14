Murió Zulema Saadi, madre del exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot

Recordada por su inteligencia y templanza, la madre del exalcalde Jaime Nebot vivió con dignidad y afecto de sus hijos

Zulema Saadi Abichiane, mujer de origen argentino y madre del exalcalde Jaime Nebot, será recordada por su serenidad, discreción y profundo amor familiar.

La ciudad y la memoria se detienen para despedir a la madre del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi. Mujer de carácter sereno y presencia reservada, Zulema Saadi Abichiane, tuvo un legado que permanecerá entre quienes la conocieron y apreciaron por su fortaleza, inteligencia y calidez humana.

De origen argentino, Zulema Saadi dedicó su vida al cuidado de su familia, siendo un pilar constante para su esposo, Jaime Nebot Velasco, y sus hijos Jaime, Jorge —ya fallecido— y José. Su hogar fue un espacio de afecto y equilibrio, donde la palabra prudente y el gesto amable marcaron el rumbo cotidiano.

Un ejemplo de mujer por su fortaleza y comprensión

Quienes la conocieron la recuerdan como una mujer discreta, sagaz y profundamente sensible. Su vida transcurrió lejos del protagonismo, pero su influencia fue determinante en el ámbito familiar. Su inteligencia serena, su comprensión del entorno y su fortaleza interior fueron virtudes que conservaría hasta sus últimos días.

Zulema Saadi Abichiane falleció la noche del 13 de octubre de 2025, dejando una huella de cariño y respeto en quienes compartieron con ella. En su partida queda el ejemplo de una vida vivida con dignidad, entrega y amor silencioso, de esas presencias que sostienen a los suyos sin necesidad de palabras.

Su memoria perdurará como símbolo de templanza, discreción y amor familiar, virtudes que la definieron y que hoy inspiran gratitud y reconocimiento.

Ante el sensible fallecimiento de la señora Zulema Saadi Abichiane de Nebot, madre del abogado @jaimenebotsaadi, exalcalde de Guayaquil, expresamos nuestra más sincera nota de pesar a sus familiares y a sus más cercanos amigos.



Paz en su tumba pic.twitter.com/lTvGK6guHb — Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) October 14, 2025

Condolencias en redes sociales

En redes sociales, el Municipio de Guayaquil expresó su pesar por el fallecimiento de Zulema Saadi Abichiane, destacando su legado familiar y enviando condolencias al exalcalde Jaime Nebot y a sus allegados. También la Prefectura del Guayas y el Partido Social Cristiano se sumaron a los mensajes de solidaridad, reconociendo en ella a una mujer ejemplar que acompañó de forma discreta la vida pública de su familia.

