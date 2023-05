Una aparente calma se registra en el municipio de Durán provincia del Guayas, un día después del atentado que recibió su primera autoridad, Luis Chonillo, quien se dirigía a participar de la primera sesión de concejo de la ciudad.

En el sitio no hay patrulleros de la Policía Nacional, y unos cuantos agentes de tránsito municipal y los ciudadanos acuden con algo de temor y otros quienes van algo más "confiados de que no les va a pasar nada" porque según señalan ellos no le han hecho nada a nadie.

"Mamá por favor no tenga miedo que tenemos que resolver este problema no nos va a pasar nada, camine rápido y dejé los nervios" escuchó el equipo periodístico de Diario Expreso al ingresar a estas dependencias; se trataba de dos mujeres discutiendo con carpetas en mano, quienes iban a resolver un "inconveniente con el terreno de la familia".

Los servidores públicos del lugar indicaron que durante este martes 16 de mayo de 2023 no hay tantos ciudadanos como a diferencia de días anteriores en dónde hay largas colas en las ventanillas de atención al público. "Creo que es por lo que pasó ayer con el alcalde, a nosotros nos toca venir a trabajar pero no nos han dicho que hacer o que va a pasar, solo tenemos que cumplir" expuso un colaborador en el área de Secretaría General.

El municipio de Durán tiene cinco bloques de los cuales tres son de atención ciudadana pero dos de ellos corresponde a oficinas de autoridades, Ares de talento humano, jurídico oficinas administrativas y más. Al lugar no se han acercado ni los concejales ni el alcalde informaron en el sitio.