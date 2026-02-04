Xi Jinping llama a crear un mundo multipolar igualitario y ordenado

Pekín advirtió que la soberanía nacional es una línea roja innegociable y exigió a Washington y Tokio cesar su apoyo a los movimientos separatistas en Taiwán.

El presidente de China, Xi Jinping, recibió este martes 03 de febrero, en el Gran Palacio del Pueblo a su homólogo uruguayo, Yamandú Orsi, en un encuentro marcado por la búsqueda de un "mundo multipolar igualitario y ordenado". Durante la cita, Xi subrayó la importancia estratégica que Pekín otorga a sus relaciones con América Latina, reafirmando su apoyo a la soberanía y seguridad de los países de la región frente a lo que describió como un contexto internacional de "creciente turbulencia" y prácticas unilaterales.

Esta visión geopolítica se complementó con el respaldo explícito de China a la gestión de Uruguay en foros clave como el Mercosur, la Celac y la presidencia rotatoria del G77+China. Para el mandatario asiático, el fortalecimiento de este eje es fundamental para impulsar una globalización económica inclusiva que beneficie a las naciones en desarrollo y consolide el sistema internacional bajo el paraguas de las Naciones Unidas.

Cooperación en sectores estratégicos y tecnología

En el ámbito bilateral, Xi Jinping instó a profundizar la asociación estratégica mediante la expansión del comercio, la agricultura y la infraestructura. No obstante, el diálogo también apuntó hacia el futuro, identificando oportunidades críticas en sectores emergentes como la inteligencia artificial, la economía digital y las energías limpias. El objetivo es modernizar la relación comercial, integrando tecnologías de la información y cooperación científica en la agenda binacional.

El "mejor momento histórico" del vínculo bilateral

Por su parte, Yamandú Orsi destacó que la relación con el gigante asiático atraviesa su "mejor etapa histórica" y recordó que este acercamiento es una política de Estado en Uruguay, con respaldo de todos los sectores políticos. Orsi reafirmó el apoyo de su administración al principio de "una sola China", posicionando a su país como un socio confiable para el desarrollo científico y tecnológico en el Cono Sur.

Como resultado tangible de esta visita, que coincide con el 38º aniversario de las relaciones diplomáticas, ambos mandatarios presenciaron la firma de más de doce acuerdos de cooperación. Estos documentos ratifican a China como el principal socio comercial de Uruguay, mercado que actualmente recibe el 26 % de las exportaciones uruguayas, lideradas por el sector agroindustrial.

Proyección de la agenda en Shanghái

La agenda oficial de Orsi en la capital china incluyó además reuniones de alto nivel con el primer ministro, Li Qiang, y el presidente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji. Tras concluir sus actividades en Pekín, el mandatario uruguayo y su delegación de 150 integrantes se trasladarán a Shanghái para participar en foros de carácter económico y comercial, buscando atraer nuevas inversiones para el país sudamericano.

