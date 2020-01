Está prohibido salir de la séptima ciudad más poblada del país y la número 42 del mundo. Wuhan, capital de la provincia de Hubei, está desde ayer bajo una cuarentena ‘de facto’ para tratar de contener la propagación del nuevo coronavirus que suma ya al menos 18 muertos y cuyo origen está precisamente allí.

A nivel internacional, cuando se habla de China es común pensar en las grandes ciudades como Pekín o Shanghái, íconos de la modernización de un país cuyo avance económico sorprende al mundo en las últimas décadas, pero pocos piensan en otras megalópolis como Chongqing (30 millones de habitantes) o Chengdu (16 millones). Hasta estos días, Wuhan no era una ciudad precisamente conocida, pese a que tiene 11 millones de habitantes.

WUHAN. El administrador de un hotel toma la temperatura de un viajero que pide hospedaje. Hector Retamal / AFP

Así pues, la decisión de ‘sellar’ Wuhan se puede entender mejor con el siguiente paralelismo: sería como cerrar una urbe aún mayor que Nueva York (8,4 millones de habitantes) en un 23 de diciembre, justo antes de la Nochebuena.

“No hay precedentes en China desde 1949 (año de la fundación de la República Popular), ni siquiera durante el SARS en 2003. La gente de Wuhan está haciendo sacrificios”, escribió en Twitter el polémico director del diario oficialista Global Times, Hu Xijin. Y el momento en el que surgió este brote no podía haber sido menos oportuno: hoy es la ‘Nochevieja china’, equivalente de la Navidad cristiana, al ser el festivo tradicional más

Desde las 10:00 quedó suspendido todo el transporte público en la ciudad y se cerraron las terminales de salida del aeropuerto y las estaciones de tren. Aunque no se especificó si se cortaban las carreteras, sí está prohibido salir de la ciudad sin “razones especiales” y en las redes sociales hay quienes aseguran que al menos las entradas principales también están bloqueadas

En la estación de Yunfei, por ejemplo, hay rejas en todos los accesos menos uno. Allí, un guardia de seguridad que prefiere no revelar su nombre comenta, ya desde antes de que entrase en vigor el cierre, la cantidad de gente era mucho menor que la de un día normal.

WUHAN. Un par de viajeros camina por una central de tren vacía. Una estación que suele estar abarrotada a cada hora. Hector Retamal / AFP

La prohibición afecta también a taxis interurbanos, aunque en la calle se ve alguno, y en Didi -una aplicación telefónica similar a Uber- no hay conductores disponibles. Las autopistas han sido cortadas, por lo que los coches particulares tampoco pueden abandonar la ciudad.

Hay informes de que los estantes de algunos supermercados están vacíos después de que residentes salieron a abastecerse de alimentos.

Conocida coloquialmente en verano como la ‘Olla de China’, por las altas temperaturas que se registran, Wuhan es mayor que Washington D.C., es la séptima ciudad más grande del país asiático y la número 42 del mundo. Es una estratégica urbe del centro de China con conexiones directas a múltiples partes del mundo, como Londres o Nueva York.

También es una de las 10 mayores economías del gigante asiático y punto de acceso a nueve de las provincias chinas.

El aeropuerto internacional transportó a 20 millones de pasajeros en 2016 y ofrece vuelos directos a Londres, París, Dubái o Nueva York, entre otros.

El tamaño y la importancia económica de Wuhan explican por qué el virus viajó tan rápidamente en el sureste de Asia e incluso llegó a EE. UU.

URGENTE: China eleva el balance del virus a 25 muertos y 830 casos

China ha elevado este viernes a 25 muertos y 830 casos el balance de la epidemia provocada por un misterioso virus, informa la Comisión Nacional de Salud. Las autoridades examinan además 1.072 casos sospechosos de este virus, originado en la ciudad de Wuhan (centro), añade la fuente.

No se equivoquen, es una urgencia en China. Pero aún no es una urgencia sanitaria mundial. (Aunque) podría convertirse en ello Tedros Adhanom Ghebreyesus

director de la OMS

El ministerio de Salud de Japón ha anunciado este viernes que se ha confirmado el segundo caso en el país de una nueva cepa de coronavirus, en un hombre que viajó desde la ciudad china de Wuhan. En un comunicado, el ministerio afirma que el hombre de unos 40 años reside en la ciudad china donde comenzó el brote y llegó a Japón el 19 de enero. El paciente afirma haber tenido fiebre durante días antes de su llegada, pero que su condición se había estabilizado al llegar a Japón. Está ingresado en un hospital de Tokio. El hombre niega haber visitado el mercado de Wuhan donde se cree que se originó el brote y asegura haber usado una mascarilla durante el viaje.

China decide confinar a 5 ciudades

China confinó ayer a unos 20 millones de personas alrededor de Wuhan, la metrópolis de donde surgió un nuevo virus que ya dejó 18 muertos y ha comenzado a propagarse por el mundo, desatando la movilización de las autoridades sanitarias internacionales. Además de Wuhan, la ciudad vecina Huanggang, a 70 km al este, de 7,5 millones de habitantes, se encontraba bajo medidas similares y la circulación de los trenes fue interrumpida. Muy cerca, Ezhou (1,1 millones de habitantes), ya había cerrado su estación de trenes. Al oeste, Xiantao, cerró los accesos a una gran vía de circulación; y en Chibi, en el sur, los transportes públicos no funcionaban. Más de dos millones de personas viven en estas dos localidades.

OMS: no a la emergencia internacional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que es “demasiado pronto” para decretar que el virus que empezó a expandirse por el mundo constituya una “urgencia de salud pública de alcance internacional. “No se equivoquen, es una urgencia en China. Pero aún no es una urgencia sanitaria mundial. (Aunque) podría convertirse en ello”, declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus, director del organismo.

Asimismo, Ghebreyesus instó a China a garantizar que los bloqueos a los transporte en varias ciudades sean "de corta duración", en tanto intenta prevenir la propagación del virus que puede ser mortal.

"China ha tomado medidas que considera apropiadas para frenar la propagación del coronavirus en Wuhan y otras ciudades. Esperamos que sean cortas y eficaces", añadió ante periodistas en Ginebra.

Para luego señalar que por ahora no hay "ninguna prueba" de contagio entre humanos fuera de China.

"Sabemos que hay transmisión entre personas en China, pero hasta ahora parece estar limitada a grupos familiares y a trabajadores de la salud que han atendido a pacientes infectados", destacó.

"Fuera de China no hay por ahora constatación de contagios, pero eso no significa que esto no vaya a suceder", advirtió el alto funcionario internacional.