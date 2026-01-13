Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Mundo, Estados Unidos, Venezuela, Donald Trump, Nicolás Maduro
Personas hacen fila a las afueras del tribunal federal del sur de Nueva York donde se presentará el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este lunes en Nueva York (EE.UU.). Foto de archivo.EFE

Un juez excluye al abogado Fein de la defensa de Maduro en Nueva York

Barry Pollack, el abogado del líder del chavismo, dice que no fue autorizado por su equipo ni su cliente

Un juez federal rechazó el lunes 12 de enero de 2026 el intento de un exfuncionario de alto rango del Departamento de Justicia de unirse al equipo que defiende al expresidente venezolano Nicolás Maduro, dictaminando que el abogado Bruce Fein “no tenía base legal” para hacerlo

RELACIONADAS

El juez Alvin K. Hellerstein había aprobado inicialmente la solicitud de Fein de unirse al caso de tráfico de drogas de Maduro, pero cambió de postura después de que el actual abogado del líder depuesto, Barry Pollack, se opusiera a su participación.

Fein, fiscal general adjunto asociado durante la presidencia de Ronald Reagan, afirmó en documentos judiciales que personas con credibilidad dentro del círculo íntimo o familiar de Maduro habían solicitado su ayuda. Fein afirmó que Maduro había expresado su deseo de recibir su ayuda en este asunto.

Pero Hellerstein declaró en una orden escrita que solo Maduro tiene la autoridad para contratar a Fein como su abogado, no individuos no identificados. Rechazó la solicitud de Fein de que el juez citara a Maduro ante el tribunal para preguntarle si quería que Fein se uniera a la defensa.

“Si Maduro desea retener a Fein, tiene la capacidad de hacerlo”, escribió Hellerstein. “Fein no puede autoproclamarse representante de Maduro”.

El lunes se dejaron mensajes a Fein y Pollack solicitando comentarios.

No fue autorizado

Pollack, un destacado abogado de Washington entre cuyos clientes se encuentra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange , fue el único abogado que acompañó a Maduro en su comparecencia el 5 de enero en el tribunal federal de Manhattan, días después de que fuerzas especiales estadounidenses detuvieran a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de su casa en Caracas.

Mundo, Estados Unidos, Venezuela, Despliegue militar

Anuncian más excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, pero cifras no cuadran

Leer más

Barry Pollack, el abogado del presidente venezolano, dijo que Fein no fue autorizado por su equipo ni su cliente a sumarse al caso y pidió el domingo al juez apartarlo, solicitud que este aceptó.

RELACIONADAS

Según el archivo judicial, Pollack indicó que Fein pidió integrarse en el caso bajo la figura legal 'pro hac vice', que permite a un abogado representar a un cliente de manera ocasional y temporal, previa aprobación judicial, sin estar colegiado en la jurisdicción, algo necesario para ejercer.

En el tribunal, Maduro lo calificó de secuestro y se declaró prisionero de guerra. Pollack declaró a Hellerstein que esperaba presentar documentos judiciales sustanciales que impugnaran la legalidad de su secuestro militar e invocaran su inmunidad como jefe de un Estado soberano.

Mientras Fein buscaba unirse al caso, Pollack dijo en una presentación judicial la semana pasada que había hablado con Maduro y que el ex líder le confirmó que no conoce a Fein y que no se ha comunicado con él, y mucho menos lo ha contratado o autorizado a unirse al caso.

Fein reconoció en una respuesta escrita que no había tenido contacto con Maduro por teléfono, vídeo o cualquier otra vía directa.

Maduro y Flores se declararon inocentes de los cargos que alegan que trabajó con cárteles de la droga para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Permanecen detenidos sin derecho a fianza en una cárcel federal de Brooklyn y deben regresar a la corte el 17 de marzo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Apple confirma alianza con Google: Gemini potenciará la nueva generación de Siri

  2. Chelsea vs Arsenal: Fecha, hora y dónde ver el duelo de Caicedo e Hincapié | EFL Cup

  3. Un juez excluye al abogado Fein de la defensa de Maduro en Nueva York

  4. Stranger Dogs: 5 perritos rescatados que puedes adoptar hoy en Quito

  5. Congestión vehicular en Samborondón por accidentes de tránsito, este 13 de enero

LO MÁS VISTO

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros 13 de enero de 2026

  2. Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: alineaciones y cómo ver | Final Supercopa de España

  3. "Doce días en Quito no sirven" | Expertos cuestionan la pretemporada de Barcelona SC

  4. Radares en la Ruta Viva y la Simón Bolívar: ¿cuándo funcionarán?

  5. ¿Quién es el esposo de Yuleysi Coca, mencionado en el testimonio de Mayra Salazar?

Te recomendamos