Un juez excluye al abogado Fein de la defensa de Maduro en Nueva York

Barry Pollack, el abogado del líder del chavismo, dice que no fue autorizado por su equipo ni su cliente

Personas hacen fila a las afueras del tribunal federal del sur de Nueva York donde se presentará el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este lunes en Nueva York (EE.UU.). Foto de archivo.

Un juez federal rechazó el lunes 12 de enero de 2026 el intento de un exfuncionario de alto rango del Departamento de Justicia de unirse al equipo que defiende al expresidente venezolano Nicolás Maduro, dictaminando que el abogado Bruce Fein “no tenía base legal” para hacerlo

El juez Alvin K. Hellerstein había aprobado inicialmente la solicitud de Fein de unirse al caso de tráfico de drogas de Maduro, pero cambió de postura después de que el actual abogado del líder depuesto, Barry Pollack, se opusiera a su participación.

Fein, fiscal general adjunto asociado durante la presidencia de Ronald Reagan, afirmó en documentos judiciales que personas con credibilidad dentro del círculo íntimo o familiar de Maduro habían solicitado su ayuda. Fein afirmó que Maduro había expresado su deseo de recibir su ayuda en este asunto.

Pero Hellerstein declaró en una orden escrita que solo Maduro tiene la autoridad para contratar a Fein como su abogado, no individuos no identificados. Rechazó la solicitud de Fein de que el juez citara a Maduro ante el tribunal para preguntarle si quería que Fein se uniera a la defensa.

“Si Maduro desea retener a Fein, tiene la capacidad de hacerlo”, escribió Hellerstein. “Fein no puede autoproclamarse representante de Maduro”.

El lunes se dejaron mensajes a Fein y Pollack solicitando comentarios.

Venezuela anuncia la excarcelación de 116 presos políticos dentro de un lento proceso de liberaciones comunicado la semana pasada, tras el bombardeo de Estados Unidos y la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro #AFP pic.twitter.com/uVMVCLyToQ — Agence France-Presse (@AFPespanol) January 12, 2026

No fue autorizado

Pollack, un destacado abogado de Washington entre cuyos clientes se encuentra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange , fue el único abogado que acompañó a Maduro en su comparecencia el 5 de enero en el tribunal federal de Manhattan, días después de que fuerzas especiales estadounidenses detuvieran a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de su casa en Caracas.

Anuncian más excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, pero cifras no cuadran Leer más

Barry Pollack, el abogado del presidente venezolano, dijo que Fein no fue autorizado por su equipo ni su cliente a sumarse al caso y pidió el domingo al juez apartarlo, solicitud que este aceptó.

Según el archivo judicial, Pollack indicó que Fein pidió integrarse en el caso bajo la figura legal 'pro hac vice', que permite a un abogado representar a un cliente de manera ocasional y temporal, previa aprobación judicial, sin estar colegiado en la jurisdicción, algo necesario para ejercer.

En el tribunal, Maduro lo calificó de secuestro y se declaró prisionero de guerra. Pollack declaró a Hellerstein que esperaba presentar documentos judiciales sustanciales que impugnaran la legalidad de su secuestro militar e invocaran su inmunidad como jefe de un Estado soberano.

Mientras Fein buscaba unirse al caso, Pollack dijo en una presentación judicial la semana pasada que había hablado con Maduro y que el ex líder le confirmó que no conoce a Fein y que no se ha comunicado con él, y mucho menos lo ha contratado o autorizado a unirse al caso.

Fein reconoció en una respuesta escrita que no había tenido contacto con Maduro por teléfono, vídeo o cualquier otra vía directa.

Maduro y Flores se declararon inocentes de los cargos que alegan que trabajó con cárteles de la droga para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Permanecen detenidos sin derecho a fianza en una cárcel federal de Brooklyn y deben regresar a la corte el 17 de marzo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!