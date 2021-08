Seguidores de Tomiii 11 quieren despedirlo con el botón de diamante de YouTube

Tomiii 11 se hizo mundialmente conocido entre los internautas que hablan español, desde marzo de 2021, cuando usó las redes sociales para pedir a sus seguidores que le ayudaran a cumplir su sueño: llegar al millón de suscriptores en su canal de YouTube.

Reconocidos youtubers como Auronplay, El Rubius, Ibai y The Grefg ayudaron al pequeño a lograr su objetivo con varios millones más de los que esperaba. Sin embargo, no podrá ver cómo su canal alcanzará pronto los 10 millones de suscriptores, porque el tumor cerebral que padecía, no le dio más tiempo. Falleció este 30 de agosto.

Familiares confirmaron la triste noticia al medio chileno ‘Mega Noticias’. Su tío Alejandro Blanch dijo que todos se sienten tristes ante la partida prematura del menor, además de dar a conocer que ‘Giga Awards’ le había otorgado un premio como el mejor youtuber chileno.

Luego de que se confirmara el fallecimiento de Tomiii 11 se esperaba movimiento en su cuenta de YouTube, aquella que había llegado a millones de suscriptores en poco tiempo gracias a una campaña hecha por la misma comunidad. Además de lamentar lo sucedido, algunos usuarios consideraron que todavía hay algo por hacer para Tomiii 11 y de inmediato iniciaron una campaña para invitar a la gente a que se suscriba al canal del pequeño youtuber para obtener el último logro, esta vez en su honor y de manera póstuma.

En junio, YouTube envió a su casa las placas de reconocimiento por haber llegado a los 100.000 y 1.000.000 de suscriptores que logró en menos de un año.

Tomiii11 usaba siempre un parche en su ojo derecho, por lo cual fue reconocido y admirado por adultos y niños, sus videos recaudan entre 3 y 4 millones de visualizaciones cada uno, con un total de 115,930,247 de vistas en el canal.

Su partida conmocionó a todos, convirtiendo su nombre en tendencia en Twitter, con los hashtags #Tomi11 y #10millonesparatomiii11.

Tomiii 11 falleció y eso nos apena a todos, tomi siempre fue feliz y energético a pesar de todo y quería publicar este dibujo como una despedida de tomi siempre lo recordaremos. pic.twitter.com/rUlZRvsIYE — Sergio Lemarie (@sergiolemarie) August 30, 2021