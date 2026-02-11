Tiroteo de Tumbler Ridge, entre las peores matanzas de los últimos 40 años en Canadá

Con 10 fallecidos, el ataque se sitúa como el tercero más grave en centros educativos de Canadá en cuatro décadas

Vista de la escuela canadiense donde se registró el tiroteo más grave en décadas

El tiroteo del martes 10 de febrero de 2026 en Canadá, en el que diez personas murieron en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge (Columbia Británica) y una casa colindante, entre ellas el supuesto autor de los disparos, es uno de los más graves ocurridos en Canadá en los últimos cuarenta años.

RELACIONADAS Francia y Canadá abren consulados en Groenlandia ante presión de Trump

La peor matanza de la historia canadiense, con 23 muertos, se registró hace apenas cinco años, en abril de 2020, en varias comunidades de la provincia de Nueva Escocia, en la costa atlántica del país.

La segunda con mayor número de víctimas, y la más grave en un centro educativo, costó la vida a 14 mujeres en la Escuela de Ingenieros de Montreal en diciembre de 1989.

La peor matanza en Canadá

Entre el 18 y el 19 de abril de 2020, Gabriel Wortman, un técnico dental de 51 años de edad, vestido con un uniforme de la Policía Montada y que se desplazaba en un vehículo similar a los policiales, acabó con la vida de 22 personas y dejó heridas a 25, tras disparar al azar en casas y en la vía pública a civiles y a fuerzas de seguridad.

La matanza comenzó en la pequeña población de Portapique y se extendió a zonas próximas antes de terminar en Enfield, cerca de Halifax, la capital provincial, donde el tirador fue abatido doce horas después de comenzar su ataque.

Ataques en centros de enseñanza

Los agricultores españoles se toman Madrid contra el acuerdo UE-Mercosur Leer más

La segunda peor matanza de los últimos cuarenta años en Canadá se produjo, como la de este martes, en un centro educativo, la Escuela de Ingenieros de Montreal, el 6 de diciembre de 1989.

Ese día, un hombre armado de 25 años llamado Marc Lépine desalojó a los varones de una sala del centro y mató a 14 mujeres antes de suicidarse. Además, resultaron heridas otras 14 personas, diez mujeres y cuatro hombres.

El 28 de abril de 1999 un estudiante de la escuela superior W. R. Myers de Alberta resultó muerto y otro herido por los disparos de un estudiante de enseñanza media, menor de edad y que, según sus familiares, había sufrido acoso.

El 13 de septiembre de 2006 murieron dos personas en un tiroteo indiscriminado registrado en la cafetería de la Universidad de Dawson, en Montreal, en el que también sufrieron heridas 20 personas, tres de ellas muy graves.

El 22 de enero de 2016 cuatro personas, dos estudiantes hermanos y dos profesores, perdieron la vida por los disparos de un joven de 17 años en la Escuela Comunitaria de La Loche, una pequeña comunidad a unos 3.500 kilómetros al noroeste de Toronto.

Otras matanzas con múltiples víctimas

La ciudad canadiense de Toronto suma 23 días consecutivos por debajo de 0 grados Leer más

El 4 de abril de 1996, nueve miembros de una misma familia que se disponía a celebrar una boda fueron asesinados a tiros por el marido de una de las víctimas, que se quitó la vida después de escribir una nota pidiendo disculpas por lo ocurrido.

Entre el 4 y el 5 de septiembre de 2022, diez personas murieron tras una serie de apuñalamientos registrados en trece escenarios distintos de la provincia canadiense de Saskatchewan, en el centro de Canadá. Las autoridades informaron posteriormente de la muerte de los dos presuntos agresores, dos hermanos de 30 y 31 años.

Y el 25 de abril de 2025, un conductor causó 11 muertos tras arremeter son su vehículo contra decenas de personas que asistían a un festival callejero en la ciudad de Vancouver, en la costa del Pacífico canadiense. El presunto autor de los hechos sufría problemas mentales y carecía de antecedentes penales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!