Francia y Canadá abren consulados en Groenlandia ante presión de Trump

Francia y Canadá inauguraron consulados en Nuuk como muestra de apoyo a Dinamarca y Groenlandia

Visita de los primeros ministros de Dinamarca y Groenlandia a Francia. Francia y Canadá inauguraron consulados en Nuuk como muestra de apoyo a Dinamarca.

Francia y Canadá abrieron este viernes 6 de enero consulados en Nuuk, la capital de Groenlandia, en una acción que refuerza su respaldo a Dinamarca, miembro de la OTAN, frente a las renovadas presiones del presidente estadounidense Donald Trump para adquirir el territorio ártico. La ceremonia fue recibida con entusiasmo por la población local, que ondeó banderas groenlandesas en señal de apoyo.

Jean-Noel Poirier, designado cónsul general de Francia en Nuuk, aseguró que su nombramiento no buscaba enviar un mensaje directo a Washington, sino expresar amistad hacia Groenlandia y Dinamarca. “También es una cuestión de solidaridad. Cuando necesitas amigos, miras atrás y ves quién está ahí. Y nosotros estamos como franceses… No es en contra, es con”, declaró públicamente Poirier.

El embajador de Francia en Dinamarca, Christophe Parisot, añadió que el consulado no es solo un símbolo, sino “algo muy concreto” para demostrar cooperación y alianza entre las tres naciones europeas.

Canadá refuerza su presencia en el Ártico

La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, y la gobernadora general Mary Simon encabezaron la inauguración del consulado canadiense en Nuuk con una ceremonia de izamiento de bandera. “Canadá y Groenlandia comparten la frontera marítima más larga del mundo, así como siglos de vínculos en el Ártico”, publicó Asuntos Globales Canadá en X.

El nuevo consulado busca fortalecer las alianzas de Canadá con Groenlandia y el Reino de Dinamarca. La decisión se enmarca en la política exterior canadiense para el Ártico, anunciada en diciembre de 2024, mientras que la apertura del consulado francés había sido confirmada por Emmanuel Macron en junio del año pasado.

Tensiones con Estados Unidos

La apertura de los consulados ocurre tras semanas de fricciones entre Estados Unidos y Europa, provocadas por la renovada intención de Trump de anexar Groenlandia para garantizar la seguridad estadounidense. Las demandas sobre el vasto territorio autónomo, gobernado por Dinamarca, amenazaban con fracturar la unidad occidental y dividir la alianza militar de la OTAN.

La retórica agresiva de Trump llevó a que países europeos enviaran militares adicionales a la isla para participar en ejercicios conjuntos con Dinamarca. Incluso se llegó a plantear la imposición de aranceles a los países europeos que respaldaban a Groenlandia. Sin embargo, el mandatario dio marcha atrás tras alcanzar un “marco” de acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

