Sesión de Investidura en España: pierde la democracia, no Feijóo

Hace un mes el rey de España, Felipe VI, designó a Alberto Nuñez Feijóo, luego de haber obtenido el mayor número de escaños en las elecciones generales, como el candidato para conformar gobierno.

La democracia española es más compleja de lo que se podría creer, porque no basta con la voluntad del jefe de Estado para que la bancada más votada acceda a la Presidencia del Gobierno, sino que su Constitución contempla una suerte de pesos y contrapesos que provocarían que los miembros del Congreso de los diputados aprueben o no la propuesta del rey.

Lamentablemente, Feijóo no alcanzó el número de votos suficientes para consagrarse como presidente del Gobierno, obteniendo 172 síes contra 178 noes. Falta aún una segunda votación, que se llevará a cabo este viernes 29 de septiembre, pero la realidad es que no existen previsiones de que este primer resultado se altere, a pesar de que en esta ocasión el conteo de votos se da por mayoría simple, que significa que las abstenciones no se computan, por ende Feijóo necesitaría más síes que noes.

En el caso que este viernes 29 de septiembre de 2023 tampoco se logre una mayoría simple, se reiniciarán las rondas de consultas con el rey y por descarte, lo lógico será que se proponga a la segunda fuerza parlamentaria, de manera que Pedro Sánchez volvería a ocupar la Presidencia del Gobierno.

Este escenario supone preocupaciones en la sociedad española, ya que los apoyos de Sánchez podrían significar que la Constitución sería pisoteada para agradar a los partidos independentistas que anhelan y ya ven en su horizonte una posible amnistía.

El martes 26 de septiembre, previo a la sesión de investidura, los representantes de las mayores fuerzas parlamentarias tuvieron la oportunidad de pronunciarse para defender sus posiciones frente al constitucionalismo o independentismo.

Feijóo destacó con una sólida intervención, donde demostró que bajo su liderazgo los principios no tendrían precio, ni tendrían cabida las actuaciones que flagelen al Estado de Derecho.

Por otra parte, Pedro Sánchez decidió no intervenir y en su lugar envió al exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, que dedicó gran parte de su intervención a las descalificaciones.

Este representó a un PSOE brusco, que incluso a muchos militantes y líderes tradicionales les incomodó. Una vez más, Pedro Sánchez ha demostrado que la confrontación es su bandera, pero más notaria aún es su capacidad de ceder a cualquier deseo de los partidos independentistas, con tal de mantenerse en el poder.

Es un hecho prácticamente consumado que Feijóo no obtendrá los votos suficientes para conformar gobierno, pero el viernes, luego de la segunda votación, podrá salir por la puerta grande, porque cumplió con su palabra: no ceder ante los deseos de quienes pretenden dividir a España.

Si es el PSOE que ostente la presidencia nuevamente, tendrán que enfrentarse a urgentes retos, como replantear el sistema de pensiones, promover el desarrollo económico porque no pueden seguir manteniendo la tasa de paro juvenil más alta de Europa y, finalmente, reconstruir la llamada cohesión social, que ha provocado que la misma sociedad se divida entre dos bandos por un simple capricho político.

