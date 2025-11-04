Expreso
Dick Cheney, vicepresidente de George W. Bush, falleció a los 84 años.
Dick Cheney, vicepresidente de George W. Bush, falleció a los 84 años.

¿Quién fue Dick Cheney?: el vicepresidente más poderoso de EE.UU.

Dick Cheney es conocido como el arquitecto de la "guerra contra el terrorismo" de la década de los 2000 en Estados Unidos 

Dick Cheney, vicepresidente de George W. Bush y arquitecto de la "guerra contra el terrorismo" de la década de los años 2000 en Estados Unidos, falleció a los 84 años la noche del lunes 3 de noviembre. Su familia atribuyó la muerte a complicaciones derivadas de una neumonía y una enfermedad cardiovascular.

(Te puede interesar: Elecciones clave en EE.UU.: los primeros comicios del segundo mandato de Trump)

Tras consolidarse en la élite política como jefe de gabinete del presidente Gerald Ford en la Casa Blanca durante la década de 1970, Cheney se convirtió en uno de los vicepresidentes más influyentes de la historia de Estados Unidos bajo la presidencia de Bush (2001-2009).

Durante su etapa como número dos de la Casa Blanca destacó por ser uno de los mayores defensores de la invasión de Irak en 2003. En sus últimos años, sin embargo, pasó a ser un ferviente crítico del Partido Republicano liderado por Donald Trump.

"Dick Cheney fue un gran hombre que enseñó a sus hijos y nietos a amar a nuestro país y a vivir con valentía, honor, amor, bondad y afición a la pesca", expresó su familia en un comunicado. Cheney nació en Lincoln, Nebraska, en 1941 y asistió becado a la prestigiosa Universidad de Yale, aunque no llegó a graduarse.

Fotografía de archivo del 23 de enero de 2008 del vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, hablando en Washington.
Fotografía de archivo del 23 de enero de 2008 del vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, hablando en Washington.Matthew Cavanaugh / EFE

Dick Cheney y su acercamiento con George Bush

Su primer contacto con Washington fue en 1968, cuando trabajó para William Steiger, un joven diputado republicano de Wisconsin. Cheney se convirtió en jefe de gabinete de Ford con solo 34 años, antes de pasar una década en la Cámara de Representantes.

Como secretario de Defensa de George Bush padre, dirigió el Pentágono durante la Guerra del Golfo de 1990-91, en la que una coalición liderada por Estados Unidos expulsó a las tropas iraquíes de Kuwait.

