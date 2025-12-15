¿Quién es Ahmed al Ahmed, el héroe que desarmó a un tirador en Bondi y salvó vidas?

Héroe que desarmó a uno de los autores del atentado en Sídney recibió dos disparos. Australia considera endurecer las leyes

Las banderas de Australia e Israel, junto a decenas de ramos de flores, en recuerdo de las víctimas del atentado en la playa de Bondi, en la ciudad de Sídney.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció este lunes 15 de diciembre de 2025 que su Gobierno considera "endurecer" las leyes de posesión de armas tras el atentado del domingo en una popular playa de Sídney contra un acto de celebración de la comunidad judía, con al menos 16 fallecidos.

"El Gobierno está preparado para tomar cualquier acción que sea necesaria, incluida la necesidad de endurecer las leyes de armas", dijo Albanese de cara a la reunión esta tarde con el Gabinete Nacional, donde participan los líderes de las diferentes jurisdicciones que conforman la nación oceánica.

El mandatario australiano precisó durante una rueda de prensa que entre las posibles medidas se encuentra establecer un "límite en el número de armas" por persona y la "revisión de las licencias", después de que se conociera que uno de los presuntos autores del atentado tenía licencia de armas.

"Las circunstancias de las personas cambian. Las personas pueden radicalizarse con el tiempo. Las licencias (de armas) no pueden ser perpetuas", afirmó el dirigente.

El ataque se produjo sobre las 18:40 hora local (7:40 GMT) del domingo, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país.

Foto del líder político de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, que lo muestra visitando en el hospital a Ahmed al Ahmed, el hombre que desarmó a uno de los autores del atentado. EFE

Un "héroe" en medio del caos

El hombre que desarmó a uno de los autores del atentado en Sídney, que se ha cobrado la vida de 15 personas, además de la de uno de los presuntos atacantes, se recupera en un hospital tras recibir disparos en el brazo y la mano, dijo un familiar.

Identificado por medios australianos como Ahmed al Ahmed, de 43 años, se escondió el domingo detrás de unos vehículos para sorprender a uno de los asaltantes y forcejear con él hasta quitarle con sus propias manos el rifle con el que disparaba a los transeúntes en la popular playa de Bondi.

"Es un héroe al 100 %", declaró Mustafa, un primo de Ahmed, al canal australiano 7 News.

El familiar dijo que Ahmed, padre de dos hijos y propietario de una frutería, permanece hospitalizado tras ser operado por heridas de bala en el brazo y en la mano.

No buscan a más sospechosos

Las autoridades australianas confirmaron este lunes que los presuntos autores del atentado terrorista son un hombre de 50 años, que murió tras el enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, que permanece hospitalizado bajo custodia policial.

La Policía indicó que no buscan a más sospechosos y que el fallecido contaba con licencia de armas desde hacía una década, con al menos seis armas registradas.

Catorce personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital.

La valiente reacción de Ahmed ha sido alabada en las redes sociales y por políticos tanto dentro como fuera del país oceánico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Ahmed como "una persona muy, muy valiente" que probablemente "salvó muchas vidas", durante una recepción navideña en la Casa Blanca.

Por su parte, Chris Minns, el líder político de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney, dijo que Ahmed es "un auténtico héroe".

