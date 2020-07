El presidente de México da negativo en la prueba de COVID-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que dio negativo a la prueba de COVID-19 que se realizó, pese a no presentar síntomas, por el viaje que hará este mismo martes a Estados Unidos.

López Obrador viaja la tarde de este martes a Washington en vuelo comercial para una visita oficial de trabajo entre el miércoles y jueves. Sostendrá una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, enfocada en el T-MEC, el nuevo tratado comercial para América del Norte.

Me hice la prueba porque tengo que salir del país, aunque, repito, no tengo ningún síntoma, y por eso no me había hecho la prueba.

Andrés Manuel López Obrador,

presidente de México