Dos mandatarios latinoamericanos con notables diferencias ideológicas y de proyecto político, pero con desafíos comunes. Y dos países, México y Colombia, determinantes para los equilibrios de la región. El presidente mexicano Andrés López Obrador recibió este martes a su homólogo colombiano Iván Duque, con el foco puesto en la cooperación en materia de seguridad y migración, según informaron fuentes de ambos Gobiernos.

Cae el capo de la coca que reemplazó a 'Guacho' Leer más

La traducción de esa agenda refleja un reto central: la lucha contra el narcotráfico. Los gobernantes, que estuvieron acompañados de sus cancilleres y titulares de Defensa y Comercio, intercambiaron experiencias y abordaron estrategias para mejorar la coordinación entre el país que más hoja de coca produce en el mundo (casi 170.000 hectáreas, según el último balance anual de Naciones Unidas) y otro azotado por el ecosistema de violencia ligado al tráfico de estupefacientes.

El presidente colombiano pidió reforzar la estrecha relación cultural entre su país y México para detonar el crecimiento económico y el desarrollo de ambas naciones.

El peso colombiano de devalúa y afecta a Ecuador Leer más

“Colombia y México han tenido históricamente una relación muy estrecha de cooperación en materia de seguridad. Hoy venimos trabajando en campañas multinacionales y eso nos ha permitido afrontar fenómenos como el microtráfico, el narcotráfico y el lavado de activos y por supuesto nuestro deseo es seguir trabajando de la mano”, afirmó Duque. Los gobernantes abordaron temas relacionados con la prevención y estudian un mecanismo de lucha contra los carteles a través de la inteligencia financiera.

“Yo creo que hay un sentimiento por parte del Gobierno mexicano de fortalecer todo lo que es la sensación de seguridad nacional, integrando además fuerzas y trabajando con mayor inteligencia, en la misma línea que nosotros venimos aplicando en nuestro país”, agregó el presidente colombiano.

#CiudadDeMéxico Muy productivo encuentro sostuvimos con Presidente @lopezobrador_, durante visita oficial. Tuvimos oportunidad de revisar temas de nuestra agenda común, con el objetivo de fortalecer lazos políticos, económicos, y de cooperación en seguridad, cultura y turismo. pic.twitter.com/wTS5lG1ZtW — Iván Duque (@IvanDuque) March 10, 2020

En los últimos años las autoridades registraron un crecimiento exponencial de la presencia de los carteles mexicanos en Colombia, sobre todo en la costa del Pacífico, donde el Estado no ha logrado aún controlar el territorio tras la desmovilización de las FARC. Ambos mandatarios también pretenden dejar de lado las diferencias ideológicas para transmitir una sensación de unidad, a lo que contribuirá la buena relación que Duque mantiene con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de López Obrador, que siempre ha reconocido el trabajo del expresidente Álvaro Uribe, sin el cual no se entiende el mandato de Duque.

Otro de los temas abordados por ambos mandatarios fue la renovación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El presidente colombiano llegó a México procedente de Nueva York, donde el lunes mantuvo una cita con António Guterres, secretario general de la ONU, para tratar de rebajar la tensión después de la publicación de dos polémicos informes que alertan sobre la deteriorada situación de los derechos humanos en Colombia. Duque intentó precisamente convencer a Naciones Unidas de la gravedad de los que considera los principales problemas de su país: el narco y la masiva migración de venezolanos.

Venezuela es quizá el tema más espinoso de la reunión. No trascendió, pero, según fuentes oficiales, ese punto estaba sobre la mesa. México mantiene una posición muy diferente a la colombiana, en la medida en que opta por un diálogo y no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino, mientras que para Duque no hay duda de eso.