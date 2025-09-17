Pompa y protestas: la contrastante visita de Estado de Trump al Reino Unido

Salvas de cañón y un banquete real para Trump en el castillo de Windsor, mientras miles se manifestaban en Londres

Miles de personas protestan ante la visita de Estado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezó este miércoles al Reino Unido.

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue agasajado este miércoles 17 de septiembre de 2025, en el castillo de Windsor por la monarquía británica con solemnidad, en el primer día de su visita oficial a Reino Unido, lejos de Londres y de manifestaciones en su contra.

Trump y su esposa Melania, que llegaron el martes por la noche a Londres, fueron recibidos al bajar del helicóptero, que les transportó desde la capital, por los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y los reyes, Carlos III y Camila.

Salvas de cañón, procesión en carruaje y ceremonia militar marcaron el inicio de esta segunda visita de Estado del presidente estadounidense, tras la de 2019, en su primer mandato.

El dirigente estadounidense pasó revista a una guardia de honor en el patio del castillo, en una ceremonia militar sin precedentes, con unos 1.300 miembros del ejército británico.

VIDEO | Los muros de Windsor silencian a los seguidores de Trump y a sus detractores en su visita de Estado a Reino Unido. pic.twitter.com/xNfaq8YhsL — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 17, 2025

Dos noches en Windsor

Además, Trump elogió la belleza de la princesa Catalina, informaron periodistas especializados en la realeza, presentes en Windsor, donde el mandatario pasará las dos últimas noches de su visita, a 40 km de Londres.

"Dicen que el castillo de Windsor es lo máximo, así que va a estar genial", dijo Trump, antes de su partida de Washington.

Tras un almuerzo privado con las dos parejas reales, Donald y Melania Trump depositaron flores en la tumba de la reina Isabel II, fallecida en septiembre de 2022, en la capilla de San Jorge del castillo.

Un desfile aéreo, que debía combinar aviones de combate británicos y estadounidenses, no pudo realizarse debido a las malas condiciones meteorológicas, por lo que solo voló la patrulla acrobática "Red Arrows".

La jornada terminará con un banquete real que reunirá a unos 150 invitados.

Carlos y Camila ofrecieron como presente al presidente estadounidense la bandera británica que ondeaba sobre el Palacio de Buckingham el día de su investidura, el 20 de enero.

Por su parte, los Trump regalaron a los monarcas una réplica de una espada del presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower, recordando "la asociación histórica decisiva para ganar la Segunda Guerra Mundial", según un comunicado de Buckingham.

En las dos jornadas finales de la visita de Trump, todos los actos fueron programados a puerta cerrada, lejos de las multitudes y protestas contra la visita.

En la tarde del miércoles, unas 5.000 personas, según la policía, se manifestaron en el centro de Londres contra Trump.

Algunas de las pancartas de los congregados rezaban lemas como "Los migrantes son bienvenidos, Trump no es bienvenido" o "No al racismo, no a Trump".

Miles de personas se concentraron en el centro de Londres para protestar ante la visita de Estado del presidente de Estados Unidos. EFE

🇺🇸 🇬🇧 VIDEO: Windsor Castle ahead of US President Trump's visit



Dawn breaks at Windsor Castle, where US President Donald Trump will meet the royal family later in the day, on his unprecedented second state visit to Britain. pic.twitter.com/ZINCxKOInF — AFP News Agency (@AFP) September 17, 2025

"Tengo miedo de la forma en que el mundo está siendo invadido por hombres realmente malvados", comentó Jo Williamson, una manifestante de 58 años.

También este miércoles, decenas de curiosos y manifestantes se acercaron a las calles contiguas al castillo de Windsor.

"Está bien que un presidente venga al Reino Unido, y debemos recibir a Donald Trump", dijo Charlene Bryan, una empleada de guardería de 40 años.

No lejos de ella, una pancarta decía: "Qué vergüenza para el gobierno, haber invitado al dictador Trump".

El martes, el grupo "Dirigidos por burros" proyectó imágenes de Trump y el criminal sexual Jeffrey Epstein en una torre de Windsor.

El caso Epstein lleva semanas empañando la presidencia de Trump, que fue durante mucho tiempo amigo íntimo del financiero.

Carlos III recibe en Windsor, a las afueras de Londres, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



El presidente estadounidense inicia así una visita de Estado de dos días al Reino Unido. https://t.co/Mfmq92w6Nn — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 17, 2025

Encuentro con Starmer

Trump tampoco se acercará el jueves, en la jornada final de su visita, a Londres.

En su lugar irá a Chequers, a unos 70 km de la capital, para reunirse con Keir Starmer en la residencia oficial campestre del primer ministro.

El gobierno laborista británico, debilitado en el plano económico y en plena crisis política, busca aprovechar esta visita para multiplicar los anuncios de acuerdos.

Entre ellos está una fuerte inversión de 30.000 millones de dólares por la empresa estadounidense Microsoft.

El laboratorio farmacéutico británico GSK anunció el miércoles una inversión de 30.000 millones de dólares en cinco años en Estados Unidos, especialmente en investigación y desarrollo.

