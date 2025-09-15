Albania designa a una 'ministra' generada por IA para luchar contra la corrupción

La nueva integrante del gabinete albanés no es humana, pero promete eliminar la corrupción

Albania acaba de dar un paso histórico (y bastante futurista): presentó a Diella, la primera ‘ministra’ de gobierno generada por inteligencia artificial (IA), con una misión ambiciosa y muy clara: erradicar la corrupción del sistema público.

¿Quién es Diella y por qué es tan especial?

Aunque no camina por los pasillos del Parlamento ni aparece en eventos oficiales, Diella ya forma parte del gabinete del primer ministro Edi Rama. Es un asistente digital creado con tecnología de IA y su nombre significa Sol en albanés. Desde enero de este año, ha estado ayudando a la ciudadanía a navegar los servicios públicos en línea.

Pero ahora va mucho más allá. Rama anunció que Diella se convertirá en ‘ministra’ digital, con responsabilidades clave en uno de los temas más sensibles del país: las licitaciones públicas.

Transparencia total: así funcionará la IA en el gobierno

Según explicó el primer ministro, Diella tomará todas las decisiones relacionadas con los concursos públicos, desde su publicación hasta la selección de ganadores. Y lo hará sin interferencias humanas, lo que (en teoría) asegura un proceso ‘100% libre de corrupción’.

“Cada fondo público sometido a licitación será perfectamente transparente”, aseguró Rama. La idea es sacar las decisiones de los ministerios, paso a paso, y dejarlas en manos de este nuevo sistema automatizado, que promete hacer todo el gasto público completamente claro y rastreable.

Un país con la mira en Europa y con un problema de corrupción

Esta apuesta por la inteligencia artificial no es casualidad. Albania quiere ingresar a la Unión Europea en 2030, pero la corrupción ha sido uno de los principales obstáculos en ese camino. De hecho, el país se ubicó en el puesto 80 (de 180) en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional en 2024.

Rama, recientemente reelecto, planea anunciar su nuevo gabinete en los próximos días. Y aunque Diella no es una ‘ministra’ convencional, ya tiene un lugar asegurado en la nueva era política del país.

