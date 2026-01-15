Expreso
  Mundo

petro
El presidente colombiano aseguró la reunión con Trump y habló sobre los posibles temas a tratar.EFE/Carlos Ortega

Petro confirma reunión con Trump en la Casa Blanca el 3 de febrero

El presidente colombiano Gustavo Petro anunció que se reunirá con Donald Trump en Washington el 3 de febrero

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó en el Consejo de Ministros del 14 de enero que la reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, se llevará a cabo el próximo martes 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca. La invitación fue extendida directamente desde Washington y busca abrir un espacio de diálogo tras meses de tensiones diplomáticas y diferencias públicas entre ambos mandatarios.

RELACIONADAS

Si bien en un principio se barajaban fechas entre el 4 y el 6 de febrero, fue el propio presidente colombiano quien disipó las dudas y confirmó oficialmente el día en que se reunirá con el mandatario estadounidense para tratar diversos asuntos de la agenda bilateral.

Petro destacó que el encuentro será una oportunidad para “restablecer canales de comunicación y cooperación en temas estratégicos”, subrayando que la relación con Estados Unidos sigue siendo fundamental para Colombia en materia de seguridad, comercio y política internacional.

Relación bilateral entre Colombia y EE.UU.

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos han atravesado momentos de fricción en los últimos años. Petro ha cuestionado en varias ocasiones las políticas estadounidenses sobre migración y lucha antidrogas, mientras que Trump ha criticado la gestión colombiana en temas de seguridad fronteriza y cooperación militar.

RELACIONADAS

A esta tensión se suma un hecho reciente: el presidente Gustavo Petro fue incluido en la Lista Clinton (OFAC), un registro del Tesoro estadounidense que sanciona a individuos y entidades por presuntos vínculos con el narcotráfico. La medida implica el congelamiento de activos financieros en EE. UU. y la prohibición de transacciones con ciudadanos norteamericanos. 

Temas a tratarse en la reunión

En la mesa de diálogo, donde estarán presentes representantes del gobierno de Donald Trump y la delegación colombiana, se analizarán diversos datos relacionados con la cooperación bilateral. Petro señaló que no espera una reunión extensa, pero sí decisiva, pues permitirá que las autoridades estadounidenses conozcan de primera mano la información proveniente de Colombia sobre la lucha contra el narcotráfico, especialmente en torno a la cocaína. 

El mandatario advirtió que, en ocasiones, ciertos sectores en Estados Unidos han utilizado esa información de manera distorsionada, generando intentos de deslegitimar su gestión.

Además, se prevé que se aborden las acciones conjuntas en la frontera con Venezuela contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este posible acuerdo representaría un avance significativo en la coordinación internacional para enfrentar a los grupos armados que operan en la región.

RELACIONADAS

Finalmente, se espera que la reunión aborde el tema de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocidas como la Lista Clinton. En este punto, el presidente Gustavo Petro buscaría discutir tanto su caso como el de otros actores nacionales incluidos en dichas medidas. Además, la agenda contempla asuntos de seguridad fronteriza y migración, con el objetivo de contener los flujos irregulares y avanzar hacia una mayor estabilidad regional.

TAGS

