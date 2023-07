Para estos comicios, que se llevarán a cabo por primera vez en verano, EXPRESO conversó con una de las figuras políticas de la derecha española, Cayetana Álvarez de Toledo, candidata al Parlamento por el PP, para analizar el panorama electoral en España y conocer su postura sobre la perspectiva política en Latinoamérica y el futuro de Ecuador.

- ¿Qué se juega España en estas elecciones?

- Tenemos la oportunidad, este domingo, de acabar con la etapa más aciaga de la historia democrática. El sanchismo (Gobierno de Pedro Sánchez) no es solamente una forma vulgar de hacer política, es decir, la mentira, el oportunismo y la chulería (soberbia). Una etapa que se caracteriza por la división de los españoles, por la degradación institucional y por la decadencia. Este es sobre todo un proyecto de poder a largo plazo que pasa por la liquidación de la España constitucional pactada en 1978. Pedro Sánchez no ha presidido un gobierno en sentido estricto, sino un proceso de ruptura. Entonces, lo que está en juego en estas elecciones es acabar, derrotar y derogar al sanchismo.

- ¿Cuáles serán las prioridades del Gobierno si el Partido Popular gana la elección?

- Tenemos que restaurar la trama de afectos españoles y defender el orden constitucional. Tenemos que rearmar al Estado frente al desafío separatista que va a continuar en el País Vasco y en Cataluña. Tenemos que derogar las políticas divisivas, como la Ley de Memoria Histórica de España, la llamamos ley de memoria antidemocrática, que se pactó nada menos que con Bildu, que es una fuerza heredera de una banda terrorista. Tenemos que volver a levantar el país, ponerlo a punto económicamente, regenerar las instituciones públicas, volver a prestigiarlas, puesto que han sido manoseadas y sometidas a un intento de control y de sumisión por parte del Gobierno actual.

- ¿Y si gana el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)?

- PSOE no va a ganar las elecciones. La única posibilidad que tiene de gobernar es reeditando un gobierno ‘Frankenstein’, es decir, una suma de fuerzas radicales que incluyan a comunistas, separatistas, filoterroristas, de unas fuerzas de la máxima radicalidad que están en contra de la propia continuidad de la España constitucional. Si Sánchez consiguiera reeditar esa mayoría, seguro veríamos referéndums de autodeterminación en Cataluña y el País Vasco. Es decir, el proceso de ruptura seguiría adelante. No creo que eso vaya a ocurrir. No hay ninguna encuesta que esté dando una victoria del socialismo por encima del PP. La única posibilidad que tendría Sánchez de gobernar es perdiendo. Sería un perdedor que pretende seguir gobernando.

- ¿Cómo analiza el auge de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica?

- Si conseguimos el vuelco político en España, queremos contribuir a que también se produzca un cambio político en América Latina. España tiene que volver a fortalecer los lazos iberoamericanos que se han ido erosionando (...). Por ejemplo, vimos a Pedro Sánchez recibir a Delcy Rodríguez (Vicepresidenta de Venezuela) con dos besos en la cumbre Celac. Eso es un oprobio para España y para toda Iberoamérica. Sánchez es un señor que dijo en su día: ‘yo pasé a la historia por exhumar a Francisco Franco’ y acaba dándole dos besitos cariñosos a una conspicua torturadora y violadora de los derechos humanos. Aquí hay una izquierda que es dura con los dictadores muertos y blanda con los dictadores vivos. Que blanquea la dictadura en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba porque son sus aliados ideológicos estratégicos. Eso es inaceptable e intolerable.

- ¿Cómo ve el futuro del socialismo del siglo XXI?.

- El señor Lula, por ejemplo, es un hombre que blanquea a Maduro, quien es un criminal y un dictador. El blanqueamiento de Maduro ensucia la imagen de Lula, quien pretende erigirse como líder moral de una nueva izquierda, pero en realidad es parte de la vieja izquierda que blanquea a los dictadores que son de su cuerda. Ante esto, se necesita mucha claridad, convicción democrática y disposición a asumir el conflicto que supone decir estas cosas. La izquierda plantea una disyuntiva perversa: sumisión o conflicto, si no se aceptan sus planteamientos. Lo han hecho en toda la región, como en Chile, donde han lanzado a la gente a la calle y han agitado el malestar para convertirlo en violencia política. También ha pasado en Colombia, donde Petro lo hizo, y en Ecuador.

- Entonces, ¿a la izquierda en América Latina la percibe igual?

- La izquierda se disfraza con distintas causas. En su día, la causa clásica era la causa del obrero. Ahora ha encontrado otras banderas que son las identidades. Y dentro de las identidades en América Latina se utiliza el indigenismo para conseguir sus objetivos de permanencia en el poder. Les convence de que es el victimismo un camino hacia nuevos derechos, cuando en realidad es el sinónimo de sumisión. De hecho, es una forma clásica de divide y vencerás que utiliza la izquierda, ya sea la lucha de clases, unas etnias contra otras, indígenas con quienes no lo son, ricos contra pobres, la casta contra quien no lo es, los blancos contra los negros, las mujeres contra los hombres. Es la derrota de la democracia.

- En Ecuador, al igual que en España, habrá elecciones anticipadas. El Gobierno de Guillermo Lasso ha decretado la muerte cruzada, han pasado 2 meses y no se ha visto mucha gestión. ¿Cómo analiza esto?

- Lasso fue sometido, desde prácticamente el primer minuto, a una operación clásica de acoso y derribo. Y en una pinza retrógrada se unió la izquierda radical, es decir, el correísmo, el narcotráfico y un falso indigenismo. El resultado es la decisión que él toma de llamar a la muerte cruzada. Lasso ha regalado a los ecuatorianos una segunda oportunidad para evitar el abismo (...) que supondría volver a las políticas correístas de populismo lesivo y autodestructivo. El populismo es el impúdico culto al pueblo con fines antidemocráticos.

- A su criterio, ¿qué le espera a Ecuador partir del 20 de agosto?

- Lo que hace falta es una política adulta. Los ecuatorianos son adultos, no se les puede tratar como menores de edad. Los populistas tratan a los ciudadanos como menores de edad para mantenerlos permanentemente en un estado de adolescencia perpetua (...). Lo que el señor Lasso intentó hacer, y ojalá el próximo gobierno pueda conseguir, es tratar a los ecuatorianos como adultos, es decir, respetar su inteligencia y su capacidad para salir adelante y establecer las reglas del juego, el marco de juego económico, político e institucional que requiere cualquier democracia que aspire a florecer y prosperar.