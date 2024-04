¿Qué pasó el 26 de abril de 2024 en el mundo?

En Brasil, al menos 10 muertos por un incendio en una pensión en la ciudad de Porto Alegre. Mientras que en Bangkok las autoridades piden evitar las actividades en el exterior por el calor extremo. Este día, Sídney despide al "héroe nacional" que murió en el apuñalamiento en un centro comercial. Así está el mundo este día.

EL SALVADOR: Detienen a un comisionado presidencial como presunto autor de cohecho



La Fiscalía General de El Salvador informó este viernes de la detención del comisionado presidencial Christian Herson Flores Sandoval como presunto autor del delito de cohecho, a lo que el presidente Nayib Bukele respondió diciendo que "no será el último" que caiga en su lucha contra la corrupción.

Según un comunicado publicado en X por la Fiscalía General de la República (FGR) junto a una fotografía de Flores flanqueado por dos policías, el detenido, "valiéndose de su cargo como Comisionado Presidencial, exigía dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y participación preferencial en los proyectos estratégicos del gobierno". "Esto es solo el inicio de una amplia investigación, para deducir responsabilidades y de otros delitos de corrupción", agregó la FGR, antes de anunciar que será presentado a los tribunales correspondientes, para que sea procesado y responda ante la ley.

El presidente Bukele, por su parte, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que señala: "No es el primero, y tampoco será el último. Sí Dios lo permite, nuestra guerra contra la corrupción será tan exitosa como nuestra guerra contra las pandillas".

REINO UNIDO: Marina británica derriba misil de los hutíes a buques mercantes en el mar Rojo



El destructor HMS Diamond de la Marina británica derribó el miércoles un misil supuestamente disparado por los rebeldes hutíes de Yemen contra buques mercantes en el golfo de Adén en el mar Rojo, informó este jueves el Ministerio de Defensa de Londres.

Defensa explicó que el HMS Diamond utilizó su sistema Sea Viper para destruir el proyectil, como parte de su operación de protección de las embarcaciones civiles frente a los ataques del grupo yemení, que dice tener como objetivo a barcos vinculados a Israel y sus aliados. El ministro de Defensa, Grant Shapps, agradeció a la tripulación su labor para "salvar vidas inocentes" y proteger el transporte marítimo.

El barco de la armada británica, el HMS Diamond, en el mar Rojo. EFE

"El Reino Unido sigue estando a la vanguardia de la respuesta internacional a los peligrosos ataques de los hutíes respaldados por Irán contra buques comerciales, que se han cobrado la vida de marineros" de varios países, dijo.Grant aseguró que se trata de la primera vez que un buque de guerra de la Royal Navy intercepta un misil en combate desde la Guerra del Golfo en 1991.

Los ataques desde Yemen en una de las rutas de transporte marítimo más transitadas han afectado a las cadenas de suministro mundiales y en especial a la distribución del petróleo, lo que encareció su precio y el de otras materias primas.

BRASIL: Unos 10 muertos deja incendio en pensión en la ciudad de Porto Alegre

Al menos diez personas murieron y otras ocho quedaron heridas como consecuencia de un incendio que destruyó este viernes una pensión en el centro de la ciudad brasileña de Porto Alegre, la capital más meridional de Brasil, informaron los bomberos.

Las cuerpos de rescate aún buscaban desaparecidos a primeras horas de hoy, pero no informaron de cuántos, ya que el establecimiento, que ofrecía albergue a personas vulnerables que duermen en las calles, no tenía un registro de sus huéspedes. El incendio de grandes proporciones, cuyas causas se desconocen por ahora, destruyó por completo los tres pisos del establecimiento, que funcionaba como posada y pensión de forma irregular, ya que no contaba con licencias ni plan de seguridad ni autorización de los bomberos.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Río Grande do Sul, estado del sur de Brasil fronterizo con Argentina y Uruguay, los diez cuerpos fueron encontrados carbonizados durante la inspección hecha por los equipos de rescate luego de que controlaran las llamas. Dos de las víctimas fueron encontradas en el primer piso de la pensión, otras cinco en el segundo y las restantes tres en el tercero.

Al menos diez personas murieron y otras ocho quedaron heridas como consecuencia de un incendio que destruyó este viernes una pensión. RICARDO RIMOLI / EFE

Los bomberos rescataron con vida a once personas, de las cuales ocho tuvieron que ser conducidas a hospitales debido a que sufrieron quemaduras de diferentes grados.

Según la Secretaría Municipal de Salud de Porto Alegre, el estado de dos de los heridos es grave, así como la situación de un tercero que sufrió quemaduras en el 20 % de su cuerpo. En un mensaje en sus redes sociales, el gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, lamentó una tragedia que "consterna profundamente".

ESPAÑA: Concentraciones en apoyo y en contra de Sánchez frente a sede partido socialista



La sede central del partido socialista PSOE en Madrid fue este jueves escenario de dos concentraciones, a favor y en contra del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Las concentraciones se produjeron un día después de que el líder socialista anunciara que cancela su agenda pública para reflexionar si renuncia o no al cargo, después de que un juzgado de Madrid admitiese a trámite una denuncia contra su mujer, Begoña Gómez, lo que considera que se encuadra en una estrategia de "acoso y derribo" contra él.

La madrileña calle de Ferraz fue acordonada frente a la sede por la Policía, con un dispositivo de seguridad sensiblemente mayor al del miércoles, cuando se produjeron las primeras concentraciones tras el anuncio. En una esquina de la calle se concentraron los partidarios de la continuidad de Sánchez, con banderas del partido socialista y alguna de España, que corearon consignas como "Pedro presidente", "No estás solo", "No pasarán", "Vosotros, fascistas, sois los terroristas" y "Fuera fascistas de las instituciones".

La misiva que desató la tormenta El anuncio, en una misiva dirigida a la ciudadanía publicada en la red social X, suscitó de manera contundente el apoyo al presidente por los miembros del Gobierno y formaciones de izquierdas y la crítica de la oposición de derechas.

Al otro lado de la calle se juntaron los partidarios de que Sánchez dimita, con cánticos como "PSOE, traidor, ni obrero ni español" o "Sánchez a prisión" y carteles en los que se podía leer "Pedro Sánchez, dimite, el pueblo no te admite", "Sánchez dimisión" y "No golpe de Estado". Otras ciudades españolas, como Zaragoza, Logroño y Santander acogieron actos similares, en apoyo al presidente. La incertidumbre sobre si renunciará o no al cargo el próximo lunes, plazo que anunció Sánchez tras la denuncia contra su esposa por presunta corrupción, abre una etapa inédita en España con las elecciones regionales catalanas y las europeas a la vuelta de la esquina.

Asistentes a la manifestación para pedir dimisión de Pedro Sánchez con el lema “Todos a Ferraz. Paremos el Golpe de Pedro Sánchez”, en la calle Ferraz, en Madrid. EFE

TAILANDIA: autoridades de Bangkok piden evitar actividades en el exterior por calor extremo



Las autoridades de Bangkok pidieron este viernes evitar cualquier actividad en el exterior ante las temperaturas de nivel "muy peligroso" en medio de una cadena de olas de calor que ha causado 30 muertos en lo que llevamos de año en Tailandia.

En su página de Facebook, la Agencia de Medioambiente de Bangkok emitió hoy una alerta en la que aconsejan evitar cualquier "actividad en el exterior" por los peligros de golpes de calor en medio de una sensación térmica que puede alcanzar los 52 grados. "(El calor) puede afectar al cuerpo con síntomas como fatiga, mareos, erupciones cutáneas, inflamación, calambres y golpes de calor", advirtió la agencia.

La sensación térmica se calcula al aplicar a la temperatura los efectos multiplicadores de la alta humedad. Pese a las alertas de las autoridades, muchos trabajadores como vendedores ambulantes, conductores de mototaxi o jardineros no pueden en su mayoría dejar de trabajar.

Las altas temperaturas obligaron el jueves a que se aplazara durante cinco días el juicio en la isla de Samui (sur) contra el español Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, debido al intenso calor dentro del tribunal, afectado por un corte de electricidad. El Departamento de Meteorología indicó que las temperaturas alcanzaron ayer los 43,4 grados en la provincia de Udon Thani (noreste), 43,2 grados en Lampang (norte) y 42,5 grados en Lopburi (centro), con una semana de temperaturas superiores a los 40 grados en casi todo el país.

Turistas se protegen este viernes de las altas temperaturas en el templo Pho (o del Buda Reclinado) en Bangkok ante una ola de calor. EFE

Ni siquiera las noches son un respiro con temperaturas de entre 29 y 30 grados con altos índices de humedad. Tailandia, cuya época más calurosa transcurre entre marzo y junio, vive por segundo año consecutivo un calor extremo en el mes de abril, habitualmente el más cálido antes del inicio de la temporada de lluvias.

Cifras del golpe de calor Entre el 1 de enero y el 17 de abril, una treintena de personas han muerto en Tailandia por golpes de calor, frente a los 37 registrados en todo 2023, según las cifras del Ministerio de Salud de Tailandia publicadas el miércoles. El golpe de calor se produce cuando la temperatura del cuerpo aumenta rápidamente y es difícil de bajar. Ello puede suponer un riesgo para la vida al provocar daños en el cerebro y otros órganos vitales.

AUSTRALIA: despiden al "héroe nacional" que murió en el apuñalamiento en centro comercial



Centenares de australianos dieron este viernes el último adiós a su "héroe nacional", el guardia de seguridad Faraz Tahir, quien perdió la vida en el ataque con cuchillo perpetrado el 13 de abril en un centro comercial de Sídney, en el que murieron otras seis personas, incluyendo el agresor.

"Sin duda aquel día ayudó a salvar vidas. Sin duda, Faraz Tahir murió como un héroe nacional y será recordado como un héroe en la historia de este duro momento", dijo hoy el primer ministro, Antony Albanese, en el funeral celebrado en una mezquita del oeste de Sídney. Tahir, un refugiado paquistaní que habría cumplido 31 años el miércoles pasado y vivía en Australia desde octubre de 2022, falleció en su primer día de trabajo como guardia de seguridad en el centro comercial Westfield del suburbio de Bondi Junction, al este de Sídney.

En medio del pánico causado por el ataque, Tahir junto a su compañero y compatriota Muhammad Taha se dirigieron hacia el agresor cuando éste les dio el encuentro y los apuñaló, matando al primero y dejando gravemente herido al segundo. "Él (Tahir) fue una persona, que en sus momentos finales, dio su vida en defensa de los otros, por la gente que nunca conoció", recalcó hoy por su lado el jefe del Gobierno del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Minns.

Familiares de Faraz Tahir, el guardia de seguridad fallecido en un ataque con cuchillo contra un centro comercial de Sídney el 13 de abril, comparecen ante los medios el jueves antes del funeral. EFE

El guardia de seguridad paquistaní es el único varón de las seis víctimas de este ataque, que dejó una docena de heridos, entre ellos una bebé de nueve meses. La Policía descartó que se trate de un ataque terrorista, pero lo investigan como posible feminicidio, ya que parecía que el atacante identificado como Joel Cauchi, de 40 años y diagnosticado con esquizofrenia, buscaba agredir sobre todo a mujeres.

