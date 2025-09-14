Expreso
Macario
El exalcalde de Barquisimeto está desaparecidoTOMADO DE REDES SOCIALES

Opositores venezolanos exigen la liberación del exalcalde Macario González

'Primero Justicia' denuncia que el político, de 73 años, se encuentra desaparecido desde el pasado viernes 12 de septiembre

El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) exigió este domingo la liberación del exalcalde de Barquisimeto, Macario González, de 73 años. La organización política lo considera detenido y desaparecido desde el viernes 12 de septiembre, cuando fue visto por última vez.

¿Qué denuncia el partido Primero Justicia?

Macario González, quien también es profesor universitario, salió de una reunión en la Universidad Fermín Toro, en el estado de Lara, y desde ese momento no hay información oficial sobre su paradero o su estado de salud.

A través de la red social X, el partido calificó el hecho como un acto de persecución. “La desaparición de Macario es un acto de persecución política por pensar distinto. Es inaceptable que en Venezuela se siga deteniendo y aislando a ciudadanos solo por ejercer sus derechos”, señaló la formación política.

venezolanos EFE

Migración con veto: ¿Ecuador tiene la capacidad de recibir refugiados?

La organización añadió una exigencia directa a las autoridades: “Exigimos conocer dónde está y su liberación inmediata, al igual que la de todos los presos políticos. Es hora de poner fin a la represión y a las desapariciones forzadas”.

La denuncia sobre la situación de González se enmarca en un contexto ya advertido por organizaciones de derechos humanos. En agosto, la ONG Provea alertó sobre un incremento de detenciones arbitrarias y períodos de incomunicación que impiden a familiares y abogados conocer la situación de los afectados.

Según cifras de la ONG Foro Penal, en Venezuela existen actualmente 823 presos políticos. Sin embargo, el Gobierno venezolano niega que en el país haya detenidos por razones ideológicas y sostiene que se trata de personas que han cometido delitos comunes.

