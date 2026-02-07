Nuevo ataque masivo ruso obliga a realizar cortes de electricidad en Ucrania

Un ataque en el que las fuerzas de Rusia usaron unos 400 drones y unos 40 misiles, principalmente contra la infraestructura energética ucraniana, llevó a que buena parte de Ucrania viviera cortes eléctricos este sábado 7 de febrero, cuando no han pasado dos días de la segunda ronda de reuniones trilaterales con mediación de Estados Unidos.

Prácticamente toda Ucrania se vio afectada por el ataque ruso de la noche del viernes a este sábado, en el que según las autoridades locales murió una persona en la región occidental de Rivne, fronteriza con Bielorrusia y donde otras dos personas resultaron heridas como consecuencia del bombardeo.

(Te puede interesar: La nueva “edad del ICE”: por qué los estados no pueden frenar sus operativos)

Junto a Rivne, también se vieron especialmente afectadas las igualmente occidentales regiones de Volonia, en el noroeste y fronteriza con Polonia; Ivano-Frankovsk, también en el oeste y donde está la frontera con Rumanía, y Leópolis, que también linda con el territorio polaco.

Según señaló en Facebook la empresa energética nacional de Ucrania, Ukrenergo, "como resultado de los daños causados por el enemigo, en la mayoría de las regiones se han aplicado cortes (de electricidad) de emergencia".

"Los cortes de emergencia se cancelarán después de la estabilización de la situación en el sistema energético", agregó la empresa.

Familiares de presos políticos tildan de "show" la visita de chavistas a cárcel Leer más

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó en su cuenta de Telegram el ataque, del que dijo que "el principal objetivo fue la red eléctrica y las subestaciones de generación y distribución".

Según precisó su ministro de Economía, Denís Shmigal el ataque ruso tuvo como objetivo dos subestaciones y líneas que son "la base de la red eléctrica de Ucrania", además de dos instalaciones dedicadas a la generación eléctrica, una en Dobrótvir y otra en Burshtín, ambas en el oeste ucraniano.

"Los criminales rusos han vuelto a realizar un ataque masivo contra las infraestructuras energéticas de Ucrania", indicó Shmigal.

También como consecuencia del ataque, Ukrenergo realizó una solicitud de asistencia de emergencia a Polonia, país de la Unión Europea (UE) que vivió una noche de vigilancia militar de su espacio aéreo debido a la proximidad a su territorio de las zonas ucranianas atacadas por Rusia.

El Comando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia (RSZ) informó de que en esas tareas de vigilancia participaron los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento radar junto a aviones de la OTAN presentes en el flanco oriental de la Alianza Atlántica.

Una infraestructura ucraniana atacada en pleno invierno

Los ataques contra la infraestructura ucraniana se dieron en una jornada en la que, en algunas ciudades del país invadido, se esperaban temperaturas de hasta seis grados bajo cero.

Desde que comenzó el invierno, Rusia bombardea una infraestructura clave para que los ucranianos luchen contra el frío, algo que Zelenski denunció en un contexto marcado por los esfuerzos diplomáticos para avanzar en poner fin a la guerra.

Voluntarios polacos entregan un generador diésel de 1,1 toneladas a un gran orfanato en Vorzel, cerca de Kiev. Malgorzata Tasiemska / EFE

"Moscú tiene que ser privada de la opción de poder presionar a Ucrania con meteorología fría", señaló Zelenski.

"Todos los días Rusia podría elegir diplomacia real, pero elige nuevamente los ataques. Es importante que todo el que apoya la negociación trilateral responda a esto", afirmó el presidente ucraniano, en una alusión a los recientes esfuerzos negociadores a tres bandas entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

Zelenski incidió en esta idea de responder a Rusia al apuntar en su discurso nocturno de este sábado que, debido al último ataque masivo, las centrales nucleares del país tuvieron que reducir su producción de electricidad y una tuvo que ser "apagada automáticamente".

Trump insiste en detener al niño ecuatoriano Liam Conejo, advierte congresista Leer más

"Este es un nivel de ataque al que ningún terrorista del mundo se atrevió antes y Rusia debe sentir la respuesta del mundo", señaló Zelenski.

Hacia una nueva ronda trilateral

Ucrania, Rusia y Estados Unidos empezaron el actual proceso de reuniones trilaterales con los encuentros del 23 y el 24 de enero en la capital emiratí, Abu Dabi, donde se celebró el miércoles y el jueves de esta semana la segunda ronda de contactos en ese formato.

Esa segunda ronda de negociaciones en Abu Dabi sólo dio como resultado concreto un intercambio de prisioneros.

Una tercera ronda de negociaciones podría tener lugar en Estados Unidos, pues Zelenski indicó este sábado que su país ya ha confirmado la participación de una delegación ucraniana en un posible nuevo encuentro trilateral propuesto por la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos.

"Hemos confirmado nuestra presencia", dijo Zelenski en unas declaraciones recogidas este sábado por la televisión ucraniana 'Suspilne'.

¿Quieres seguir leyendo el contenido internacional de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!