México evalúa invitación de Trump para integrarse a su Junta de Paz

México estudia invitación de EE. UU. a la Junta de Paz mientras defiende su política exterior y el reconocimiento palestino

La presidenta de México responde a la invitación de Donald Trump para integrar una Junta de Paz regional, durante conferencia en Palacio Nacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes 27 de enero de 2026 que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, extendió una invitación formal para que el país se incorpore a la llamada Junta de Paz, un órgano impulsado por el mandatario estadounidense. Sin embargo, la mandataria dejó claro que la decisión no será inmediata y dependerá de un análisis apegado a la política exterior histórica de México, en especial a su reconocimiento del Estado Palestino.

“Sí recibimos la invitación por parte del presidente Trump y la respuesta que dimos es que lo tenía que analizar la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y tiene que ver con esta decisión de que México es un país que ha reconocido a Palestina como nación”, señaló Sheinbaum durante una declaración ante la prensa.

Decisión sujeta a principios constitucionales

Sheinbaum explicó que una eventual adhesión a la Junta de Paz no puede tomarse de forma unilateral, ya que debe ajustarse a los principios constitucionales de la política exterior mexicana, entre ellos el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de los conflictos.

En ese sentido, precisó que será la Secretaría de Relaciones Exteriores la entidad encargada de evaluar el alcance de la invitación y definir la postura oficial del país. La mandataria adelantó que ese análisis se realizará “esta misma semana”.

¿Qué es la Junta de Paz impulsada por Trump?

El pasado 22 de enero, Donald Trump firmó el acta constitutiva de la Junta de Paz durante el Foro Económico Global de Davos, en Suiza. El organismo fue concebido inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza, aunque posteriormente el presidente estadounidense planteó ampliar su alcance a otros conflictos internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una carta fundacional firmada en la reunión de la "Junta de la Paz". EFE/ Gian Ehrenzeller

Hasta el momento, una veintena de países han expresado su respaldo a la iniciativa. Entre los gobiernos que han aceptado formar parte figuran Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto, varios de ellos aliados cercanos de Trump.

No obstante, las grandes potencias y la mayoría de países europeos han mostrado reservas, al considerar que la Junta de Paz podría debilitar el rol de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre los países que han manifestado su rechazo de manera abierta están Francia, España y Suecia.

Además, el estatuto del organismo otorga amplios poderes a su presidente, es decir, a Trump, incluyendo el derecho de veto, la facultad de definir la agenda y la asignación de mandatos permanentes a los principales contribuyentes financieros.

El reconocimiento de Palestina, eje del análisis mexicano

Sheinbaum subrayó que el reconocimiento del Estado Palestino es un elemento clave para evaluar la invitación estadounidense.“Es muy importante el reconocimiento de Palestina como Estado. Nosotros, en el marco de nuestra Constitución, tenemos que contestar porque no es una decisión personal”, sostuvo.

México ha mantenido históricamente una política exterior basada en la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la autodeterminación de los pueblos. En febrero de 2025, Sheinbaum reiteró que el país reconoce tanto al Estado Palestino como al Estado de Israel, y llamó a “construir una salida pacífica” al conflicto, postura que ha sostenido en foros multilaterales como Naciones Unidas.

