México advierte de crisis humanitaria de gran alcance en Cuba por aranceles de Trump

A fines de 2025, México se convirtió en principal proveedor de petróleo a Cuba tras colapso de exportaciones desde Venezuela

Una larga fila de carros esperan para abastecerse de combustible este viernes 30 de enero de 2026 en La Habana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes 30 de enero de 2026 que su Gobierno buscará “distintas alternativas” para apoyar al pueblo cubano, tras la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, y advirtió que esta medida podría "desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance" en la isla.

“México buscará distintas alternativas, evidentemente en la defensa también de México, obviamente, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano que atraviesa un momento difícil en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina desde la ciudad de Tijuana, fronteriza con EE.UU..

Sheinbaum advirtió, además, que estos aranceles anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, podrían "desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente a hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano”.

La reacción de la gobernante mexicana ocurre un día después de que Trump firmara la orden ejecutiva, argumentando que la ayuda a la isla “constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.”.

Ante este escenario, la presidenta mexicana instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a entablar contacto inmediato con el Gobierno estadounidense, con el objetivo de conocer con precisión los alcances del decreto publicado por Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que "Cuba no podrá sobrevivir", tras ordenar la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la isla.https://t.co/Ex7AAfuVzi pic.twitter.com/ANoT2N6TMf — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 30, 2026

“Y hacer saber también que hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano”, dijo.

"Todos los días está peor": la escasez de gasolina causa montañas de basura en Cuba Leer más

Asimismo, Sheinbaum subrayó que México mantendrá su postura histórica de solidaridad con la isla y explicó que buscará resolver la problemática a través de vías diplomáticas.

Recordó, también, que Estados Unidos envía ayuda humanitaria a Cuba con alimentación e insumos, por lo que México también buscará, sin poner en riesgo al país, mostrar su solidaridad con la isla.

“He pedido al secretario (Juan Ramón) De la Fuente que hable con el Departamento de Estado para conocer los alcances y hacerle saber al gobierno de los Estados Unidos, lo que significaría una crisis humanitaria y sobre todo nuestra solidaridad siempre con el pueblo cubano, que es lo más importante”, añadió.

La orden ejecutiva firmada el jueves por Donald Trump, que establece que podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba ocurre cuando la isla se encuentra ya en una situación límite.

A falta de cifras públicas, distintos cálculos independientes estiman que Cuba precisa actualmente de unos 110.000 barriles de petróleo al día.

De ellos, algo más de 40.000 diarios se obtienen de pozos en la costa norte de la isla. Cuba debe importar los restantes 70.000, aunque la falta de divisas hace que esa cifra no se alcance, lo que provoca apagones y escasez de combustible).

A finales de 2025, México se convirtió en el principal proveedor de petróleo a Cuba tras el colapso de las exportaciones desde Venezuela.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!