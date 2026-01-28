"Todos los días está peor": la escasez de gasolina causa montañas de basura en Cuba

Vecinos esquivan montañas de desperdicios y temen represalias, mientras ;a crisis sanitaria por dengue y chikunguña se agrava

Fotografía del 22 de enero de 2026 que muestra un grupo de personas recogiendo basura en una calle, en La Habana (Cuba)

Javier, un cubano de 55 años, zigzaguea por una calle de Centro Habana para no tropezar con la basura que invade la acera y llega hasta la mitad de la vía. El olor agrio hace que entrecierre los ojos, como quien corta una cebolla.

“Nadie se ocupa de esto. Tienen una cochinada con gusanos, todo eso ahí. Se está metiendo hasta para las casas. Todos los días está peor. Dicen que no hay gasolina (para los camiones recolectores)... pero yo no sé”, se queja con EFE.

Hace tres meses el Gobierno cubano anunció por lo alto una cruzada para acabar con las montañas de basura, prometiendo "un antes y un después" frente a esta lacra y mostró al presidente, Miguel Díaz-Canel, recogiendo en la calle junto con voluntarios.

Estos días, los montones de basura se suceden en casi cada esquina de la capital, según las autoridades, por los camiones averiados y, sobre todo, la falta de combustible, agudizada por el fin del suministro desde Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

Una vecina, cuya ventana da justo enfrente de la cordillera de desperdicios por donde pasó Javier, se contiene cuando se le pregunta sobre por qué la recogida se ha convertido en una tarea prácticamente imposible.

“Si dijera lo que pienso, iría presa”, dice con voz baja la anciana. En la cuadra no es la única que contiene sus críticas por temor a represalias. Como si hablar de algo evidente a simple vista y que les perjudica se tratara de un crimen.

Miedo a las represalias

Cuba ante una brecha energética: el corte del grifo venezolano paraliza la isla Leer más

En medio del barrio se encuentra la parroquia del sacerdote español Alberto Sola, quien se ha cansado de chocar contra las paredes para que alguien, el que sea, pueda ayudar a limpiar.

"Hemos ido a todas las instituciones: Epidemiología, Sanidad, el Poder Popular, bueno, he recorrido toda La Habana, toda, toda. (Las autoridades) lo saben, pero te dicen: 'Sí, padre, es que no hay combustible, es que no hay camiones…’. Sí, pero yo no veo esto en ninguna casa del partido”, afirma en referencia al Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal.

Cuando le planteó a sus colegas cubanos la posibilidad de que entre ellos se encargaran de recoger la basura, le advirtieron de que se podría meter en problemas.

“Es un poco frustrante. Tú estás luchando aquí, te duele ver esto y dices: 'Bueno, a las autoridades les tiene que doler más'. Hay una indolencia muy grande”, se lamenta.

La basura es solo un síntoma más de la crisis total de Cuba: la isla ha perdido un 15 % de su producto interno bruto (PIB) en seis años y la escasez de básicos, la inflación, la migración masiva y apagones de más de 20 horas diarias se han convertido en la norma.

El Gobierno de Cuba encabeza una marcha de jóvenes en medio de las tensiones con EE.UU. y reitera su "posición antimperialista".https://t.co/GSdi4l8yqA — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 28, 2026

Enfermedades por mosquitos

El Ejecutivo cubano ha calificado la “higienización” de La Habana como un asunto prioritario. La preocupación no solo es estética, también es un problema de salud pública. Los depósitos desbordados se han convertido en un caldo de cultivo perfecto para la reproducción de los mosquitos que transmiten el chikunguña y el dengue.

España busca regularizar medio millón de migrantes: ecuatorianos serían beneficiados Leer más

Cuba reconoció en 2025 sufrir una epidemia por estas enfermedades, pero a finales del año pasado las autoridades dejaron de difundir cifras. Según la Organización Panamericana de Salud (OPS), que se nutre de datos oficiales, 65 personas han muerto por la crisis sanitaria (más de la mitad, menores de edad) y un total de 81.909 se han infectado.

La habanera Estrella Ramos, que padeció chikunguña y sufrió durante cinco meses de los dolores de articulaciones y el letargo que provoca esta enfermedad, ve claramente la relación.

“En todas partes, en todas las esquinas, hay basura. Y no vamos a tapar el sol con un dedo. Hay que ponerle seriedad a este país”, dice mientras los vecinos la miran con preocupación. Alguno le pide que baje el tono para evitar problemas.

Pero Ramos continúa: “Hay muchos niños enfermos y muchas personas mayores enfermas, producto de todas las cochinadas que hay aquí en La Habana”.

Un grupo de personas transitando por una calle con basura, en La Habana (Cuba). EFE

Unas calles más adelante pasa un camión recolector con un grupo de personas que se identifican como presos. A falta de trabajadores, el Estado ha utilizado a gente con condenas menores, como esta cuadrilla de cuatro personas, que levanta lo que puede con cartones de cerveza o con sus propias manos a falta de herramientas y guantes.

Tras meses después de iniciar la campaña contra la basura, el primer ministro, Manuel Marrero, reconoció que las cosas no estaban saliendo como hubiesen querido desde el Gobierno. “Nosotros y el pueblo nos merecemos que todo este esfuerzo esté premiado con resultados, y hoy no se aprecian los resultados", reconoció.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!