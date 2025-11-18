Expreso
  Mundo

Nicolás Maduro
Foto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.EFE

Maduro afirma estar dispuesto a dialogar "cara a cara" con Trump

Acusaciones de narcotráfico, bombardeos y una amenaza de invasión definen la relación que ambos líderes dicen querer resolver

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el lunes, 17 de noviembre de 2025, que su gobierno mantiene la posición "invariable" de dialogar "cara a cara" con el presidente estadounidense, Donald Trump, que más temprano afirmó que "en algún momento" hablaría con su par venezolano. El líder venezolano repite su llamado a la paz y advierte que una intervención militar sería un grave error para Trump

En septiembre Maduro invitó a Trump a "preservar la paz con diálogo" en una carta en medio del despliegue militar ordenado por el líder republicano en el Caribe. La propuesta fue rechazada en esa oportunidad por Washington que le acusa de encabezar redes de narcotráfico.

"Este país está en paz, este país va a continuar en paz y en Estados Unidos el que quiera hablar con Venezuela, se hablará, 'face to face', cara a cara, sin ningún problema", dijo el mandatario durante su programa semanal de televisión Con Maduro.

"Yo lo he dicho en inglés, y lo repito siempre. Diálogo. ¿Cómo se dice diálogo en inglés? Diálogo, diálogo, diálogo, diálogo, diálogo… Yes, peace, war no, never, never war (Sí, paz, guerra no, nunca, nunca guerra)", añadió Maduro.

El mandatario izquierdista señaló además que "quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela".

Eso "sería el fin político de su liderazgo y de su nombre, y lo están azuzando, azuzando, provocando, provocando", añadió Maduro.

La sombra de una invasión

En medio de los bombardeos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico contra lanchas que, según Washington, transportan drogas, Trump fue interrogado por reporteros en la Oficina Oval sobre su ofensiva contra el narcotráfico.

"En algún momento, hablaré con él", declaró Trump a periodistas este lunes. Maduro "no ha sido bueno para Estados Unidos", agregó.

Cuando le preguntaron si descartaba el envío de tropas estadounidenses a Venezuela, Trump respondió: "No, no lo descarto, no descarto nada".

Desde el 2 de septiembre, Estados Unidos acumula una veintena de ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, con al menos 83 muertos. Venezuela ha denunciado estos bombardeos como "ejecuciones extrajudiciales".

