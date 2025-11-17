Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Peatones
Ciudadanos abrigados cruzan las calles ante el repentino descenso de temperaturas en el noroeste de México.EFE

Alerta por frío extremo y fuertes vientos en el norte de México

Dos frentes fríos sucesivos impactarán la región con marcado descenso térmico, lluvias y posible aguanieve en zonas serranas

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ha exhortado este lunes, 17 de noviembre de 2025, a adoptar medidas de autoprotección ante los cambios importantes en el estado del tiempo que serán provocados por un nuevo frente frío en el noroeste del país.

RELACIONADAS

En un comunicado de prensa, las autoridades señalan que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 14 recorrerá el norte del país durante este lunes provocando rachas fuertes de viento, aunque por la noche el sistema atmosférico se moverá hacia el sur de Estados Unidos y dejará de influir en México.

No obstante, la dependencia advierte de que un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país que, en interacción con una vaguada polar, una circulación ciclónica y el efecto de las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará un descenso marcado de temperatura y vientos fuertes en la región.

Frentes fríos intensifican lluvias

Tiendas de campaña Gaza

Hamás insta ayuda urgente para Gaza ante la llegada del invierno

Leer más

Un fenómeno que además provocará chubascos y lluvias fuertes en los estados de Baja California y Sonora, así como la posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de ambas entidades.

RELACIONADAS

El comunicado también preciso que, los días 18 y 19 de noviembre, canales de baja presión en el centro, sur y sureste del país, junto con la entrada de humedad del Pacífico y Golfo de México, causarán lluvias y chubascos en esas regiones y en la península de Yucatán, además de lluvias fuertes en Chiapas.

Y avisa que "el ambiente frío a muy frío" será por las mañanas y noches en la Mesa del Norte y Mesa Central del país, con posibles heladas al amanecer.

Los frentes fríos en el país se presentan de septiembre a mayo, en la temporada de otoño a primavera. Para el invierno de 2025-2026 se pronostican 54 superando por 4 la climatología.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Comercio afuera del Hospital Teodoro Maldonado: esto pasó con un puesto informal

  2. Riesgo país de Ecuador subió 38 puntos tras el triunfo del No en la consulta popular

  3. Renuncias en el gabinete de Noboa: Carondelet aclara que es un procedimiento habitual

  4. Tráfico aéreo en EE.UU. vuelve a la normalidad tras el cierre federal

  5. Alerta por frío extremo y fuertes vientos en el norte de México

LO MÁS VISTO

  1. Aguiñaga: “La realidad no se maquilla” tras resultados de la consulta popular 2025

  2. Michael Morales en el top del ranking UFC: ¿En qué puesto está luego de la victoria?

  3. Dónde ver HOY EN VIVO Emelec vs Liga de Quito por Copa Ecuador: hora e hinchada

  4. Ecuador vs. Nueva Zelanda la alineación de Beccacece para jugar en Nueva Jersey

  5. ¿Ganó el SÍ o el NO en Guayaquil? Resultados oficiales consulta popular CNE

Te recomendamos