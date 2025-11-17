Alerta por frío extremo y fuertes vientos en el norte de México

Ciudadanos abrigados cruzan las calles ante el repentino descenso de temperaturas en el noroeste de México.

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ha exhortado este lunes, 17 de noviembre de 2025, a adoptar medidas de autoprotección ante los cambios importantes en el estado del tiempo que serán provocados por un nuevo frente frío en el noroeste del país.

RELACIONADAS Lluvias intensas en el norte de Italia causan inundaciones y dejan dos desaparecidos

En un comunicado de prensa, las autoridades señalan que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 14 recorrerá el norte del país durante este lunes provocando rachas fuertes de viento, aunque por la noche el sistema atmosférico se moverá hacia el sur de Estados Unidos y dejará de influir en México.

No obstante, la dependencia advierte de que un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país que, en interacción con una vaguada polar, una circulación ciclónica y el efecto de las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará un descenso marcado de temperatura y vientos fuertes en la región.

La protesta de la autodenominada ‘Generación Z’ convocada en Ciudad de México, que congregó a miles de mexicanos de todas las edades, termina con disturbios en el Zócalo capitalino, a las puertas del Palacio Nacional.https://t.co/djKzGbTMlV — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 15, 2025

Frentes fríos intensifican lluvias

Hamás insta ayuda urgente para Gaza ante la llegada del invierno Leer más

Un fenómeno que además provocará chubascos y lluvias fuertes en los estados de Baja California y Sonora, así como la posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de ambas entidades.

RELACIONADAS El gobierno británico endurece su política de asilo e inmigración

El comunicado también preciso que, los días 18 y 19 de noviembre, canales de baja presión en el centro, sur y sureste del país, junto con la entrada de humedad del Pacífico y Golfo de México, causarán lluvias y chubascos en esas regiones y en la península de Yucatán, además de lluvias fuertes en Chiapas.

Y avisa que "el ambiente frío a muy frío" será por las mañanas y noches en la Mesa del Norte y Mesa Central del país, con posibles heladas al amanecer.

Los frentes fríos en el país se presentan de septiembre a mayo, en la temporada de otoño a primavera. Para el invierno de 2025-2026 se pronostican 54 superando por 4 la climatología.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!