Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

avión Delta Air Lines
Fotografía de un avión Delta Air Lines pasando por la torre de control del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, en Atlanta (Estados Unidos).EFE

Tráfico aéreo en EE.UU. vuelve a la normalidad tras el cierre federal

El caos aéreo causado por miles de cancelaciones y demoras en 40 aeropuertos finalizo tras el regreso masivo de controladores

El tráfico aéreo en Estados Unidos volvió el lunes, 17 de noviembre de 2025, a la normalidad tras más de una semana de restricciones por la escasez de controladores aéreos agudizada durante el cierre del Gobierno federal, que dejó miles de cancelaciones diarias y demoras de vuelos en unos 40 aeropuertos del país.

RELACIONADAS

"El tráfico aéreo ha vuelto a la normalidad tras el regreso de los controladores a las torres", escribió hoy el secretario de Transporte, Sean Duffy, en un mensaje en X donde defendió la entrega de bonificaciones a las profesiones que "no faltaron ni un solo día durante el cierre" a pesar de no recibir sueldo.

A partir de las 6:00 hora del este de EE.UU. (11:00 GMT), las aerolíneas retomaron sus operaciones regulares en toda la nación, una determinación que llegó tras "varios días con personal suficiente en nuestras torres", explicó Duffy un día antes, al anunciar del fin de la medida.

Frenazo al colapso aéreo

De las casi 3.000 cancelaciones diarias registradas por el sitio de rastreo FlightAware en el pico de los recortes, en la mañana de este lunes se contabilizan apenas 32, junto a unas 540 demoras, una notable diferencia frente a las más de 9.000 reportadas en un solo día durante las restricciones.

pueblos indígenas en la COP30

La COP30 entra en su recta final con pocos avances y presiones de pueblos indígenas

Leer más

"Ahora podemos centrar nuestros esfuerzos en la contratación y el desarrollo del sistema de control de tráfico aéreo de última generación que el pueblo estadounidense merece", insistió el secretario.

RELACIONADAS

La medida de seguridad, anunciada el 5 de noviembre por el Departamento de Transporte y la Federación Federal de Aviación (FAA), incluyó la reducción escalonada de hasta el 6 % del tráfico en 40 grandes aeródromos de ciudades como Los Ángeles, Chicago, Miami, Washington y Nueva York.

Estas restricciones fueron una respuesta a la ausencia de hasta 3.000 controladores, quienes tuvieron que trabajar sin pago durante los 43 días que duró la paralización federal, la más larga en la historia estadounidense.

Otras restricciones asociadas al cierre de Gobierno que terminarán son los límites a los lanzamientos comerciales espaciales, los límites en operaciones generales de aviación en 12 aeropuertos y los límites en operativos de paracaídas y fotografías en espacios cercanos a zonas de riesgo de colisión.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Comercio afuera del Hospital Teodoro Maldonado: esto pasó con un puesto informal

  2. Riesgo país de Ecuador subió 38 puntos tras el triunfo del No en la consulta popular

  3. Renuncias en el gabinete de Noboa: Carondelet aclara que es un procedimiento habitual

  4. Tráfico aéreo en EE.UU. vuelve a la normalidad tras el cierre federal

  5. Alerta por frío extremo y fuertes vientos en el norte de México

LO MÁS VISTO

  1. Aguiñaga: “La realidad no se maquilla” tras resultados de la consulta popular 2025

  2. Michael Morales en el top del ranking UFC: ¿En qué puesto está luego de la victoria?

  3. Dónde ver HOY EN VIVO Emelec vs Liga de Quito por Copa Ecuador: hora e hinchada

  4. Ecuador vs. Nueva Zelanda la alineación de Beccacece para jugar en Nueva Jersey

  5. ¿Ganó el SÍ o el NO en Guayaquil? Resultados oficiales consulta popular CNE

Te recomendamos