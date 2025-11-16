Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

pueblos indígenas en la COP30
La ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva (izquierda), y la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, participaron en la Marcha Global por el Clima.EFE

La COP30 entra en su recta final con pocos avances y presiones de pueblos indígenas

Una de las grandes ausencias ha sido la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien niega el cambio climático

La trigésima Conferencia de Cambio Climático de la ONU, COP30, entra este lunes 17 de noviembre en su semana decisiva, después de seis días de negociaciones y bajo una fuerte presión de los indígenas de la Amazonia y de la sociedad civil.

RELACIONADAS

A partir del lunes, los ministros asumen el mando de las negociaciones que, a nivel técnico, han avanzado poco en los temas más controvertidos.

Han quedado fuera de la agenda temas centrales como la financiación de los países ricos a los en desarrollo y nuevas metas de reducción de emisiones.

El presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, evitó asumir responsabilidades y dijo que se incluirían en la agenda únicamente por el deseo de los Estados. “Las decisiones se toman de abajo arriba”, dijo.

Para darle un impulso a las negociaciones, Brasil ha designado a varios ministros extranjeros como facilitadores en los principales temas de discusión, entre ellos finanzas, mitigación, transición justa y el llamado ‘balance mundial’, que mide los progresos en el cumplimiento del Acuerdo de París.

Los principales avances en la primera semana de la COP llegaron del sector privado, con compromisos de financiación del orden de “billones” de dólares, según la ONU.

No obstante, una de las principales reivindicaciones de los países en desarrollo es precisamente que la mayor parte de las contribuciones financieras que fijaron los países ricos en la COP29 de Bakú, 300.000 millones de dólares anuales, provengan de fondos públicos.

Marcha Global por la Justicia Climática en Brasil

Marcha en Brasil dejó mensaje a la COP30: "Estamos, aunque no nos quieran escuchar"

Leer más

Protestas para que los líderes escuchen

Los pueblos indígenas brasileños se han convertido en los principales agitadores de la cumbre, la primera celebrada en su casa, la selva amazónica.

Mientras miles de activistas climáticos e indígenas protestaban el sábado por las calles, el centro de convenciones estuvo protegido por el Ejército.

Para aplacar los ánimos, el Gobierno brasileño se vio obligado a escuchar sus demandas: el fin de las prospecciones petroleras en la Amazonia y negar los grandes proyectos de infraestructura en la selva.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Campaña en redes sociales durante silencio electoral: Esto dijo Diana Atamaint

  2. Venezuela: familias buscan ofertas para asegurar su plato navideño pese a la crisis

  3. Consulta Popular 2025: “No hay dudas cuando hay derechos”, afirma Aguiñaga al votar

  4. El enclave ruso de Kaliningrado, entre el orgullo y el aislamiento

  5. "Así es como voy a morir": los ataques de osos aterrorizan Japón

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué ganó en la Consulta Popular 2025? Esto dicen los resultados oficiale del CNE

  2. Resultados CNE: así avanza el conteo oficial del Referéndum y Consulta Popular 2025

  3. Muñoz responde a críticas por compra de hornado: “Querían generar polémica”

  4. Resultados del referéndum y consulta popular: minuto a minuto, ¿ganó el Sí o el No?

  5. Consulta aquí tu lugar de votación para el referéndum y la consulta popular 2025

Te recomendamos