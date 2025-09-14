La Vuelta a España derrotada por las manifestaciones propalestinas

Una protesta impidió que el evento deportivo finalice en Madrid. Los enfrentamientos dejaron al menos 22 policías heridos

Ciclistas parados por las protestas en la última etapa de la Vuelta a España.

La Vuelta a España del cumpleaños 90 terminó a 56 km de la meta de Cibeles por las manifestaciones y disturbios de los grupos propalestinos que invadieron las principales calles de Madrid, obligando a cargas policiales.

Un caos que puso colofón a una Vuelta atípica, convulsa, que su sufrió una desagradable conclusión mientras los ciclistas huían a sus hoteles escoltados por la Policía. No hubo podio, ni himnos, ni ramos de flores; hubo botes de humo, barricadas y disturbios. Un final que tuvo un comienzo.

El comienzo de la Vuelta en Piamonte con tres etapas, y la cuarta que finalizó en Francia, transcurrieron con normalidad. Todo fue llegar a Figueras en la quinta jornada y encenderse una mecha de protestas que ya marcaron el camino hasta Madrid.

Detalles de lo ocurrido en la Vuelta a España

En primer incidente tuvo lugar en Figueras, cuando en la crono por equipos un grupo de manifestantes obstaculizó el paso del Israel Premier Tech. Primer aviso y primer dolor de cabeza para la organización, quien desde el inicio trabajó junto a las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado por garantizar el buen devenir de la carrera.

Siguieron las protestas, sin incidentes destacados hasta llegar a un grave punto de inflexión. En la undécima etapa con final en Bilbao hubo que neutralizar la etapa a 3 km de meta. No hubo ganador ni tiempos de clasificación. La revuelta marcó la agenda. Se buscaban decisiones, pero nadie sabía quién las debía tomar.

La organización seguía agarrada al cumplimiento del reglamento. El Israel no era un equipo invitado, sino que se ganó la participación por los puntos UCI. La propia UCI se expresó en términos semejantes. El equipo no tenía en sus espaldas sanción alguna de ningún organismo internacional y su participación era lícita.

Varias personas con banderas palestinas protestan en el Paseo de la Castellana, este domingo, durante la última etapa de la Vuelta a España. Rodrigo Jiménez

Las protestas invadieron Madrid

La presencia de banderas y protestas en las salidas, metas y diversos tramos de cada etapa se hicieron habituales. Y llegó otro día oscuro. La decimosexta jornada con meta en Mos Castro Herville, hubo de adelantar la meta 8 km por incidentes. Ese día sí hubo un ganador: el colombiano Egan Bernal.

Para colmo, en la jornada gallega, un manifestante que salió de improviso desde la ladera próxima a la carretera y originó la caída del español Javier Romo, quien se retiró al día siguiente.

Suceso. La carrera terminó a 56 kilómetros antes de la meta debito a los disturbios que se sufrían en Madrid. No hubo celebraciones.



Se creó nerviosismo extra, se aumentaron los refuerzos policiales y los corredores, algunos reconociendo pasar miedo y temer por su seguridad, decidieron, tras consultar con el sindicato CPA, poder optar por parar la carrera si su integridad corría peligro.

Ya en la Sierra de Guadarrama, en la etapa de La Bola del Mundo, un grupo de manifestantes hizo una sentada al paso de los corredores que obligó a los mismo a pasar por los laterales de la carretera, cada uno como pudo.

El caos llegó en Madrid. Cibeles, Neptuno, Atocha, la Gran Vía se convirtieron en un escenario convulso. Los manifestantes se impusieron al orden y al respeto por la competición. Mala imagen de la Vuelta. Algo se intuía, pero ocurrió, y Vingeggard tendrá que recibir su premio lejos del podio.

En definitiva, un hecho sin precedentes, que nadie sabe si se extenderá en otras carreras o en otros deportes. La indignación en parte de la sociedad por los hechos de Gaza ha tenido su espacio en el pelotón de la Vuelta. Y así lo ha reflejado toda la prensa internacional. Se habló mucho de banderas y poco de ciclismo.

Un total de 22 policías nacionales resultaron heridos con contusiones de diversa consideración por el lanzamiento de vallas y objetos durante los incidentes violentos registrados este domingo en Madrid en las protestas propalestinas en el final de La Vuelta a España, en las que dos personas fueron detenidas.

Fuentes policiales indicaron que los dos arrestados lo fueron por desórdenes públicos durante los tensos momentos que se vivieron partir de las seis y media de la tarde en diferentes puntos del centro de Madrid.

