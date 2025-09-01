Expertos afirman que acciones de Israel en Gaza cumplen con "definición de genocidio"

Palestinos desplazados del norte de la Franja de Gaza huyen con sus pertenencias por la calle Al-Rasheed, al oeste de la ciudad de Gaza, el 1 de septiembre de 2025.

El Ejército de Israel mató al menos a 98 gazatíes ayer domingo 31 de agosto de 2025, según datos divulgados hoy por el Ministerio de Sanidad local, y continuó bombardeando la ciudad de Gaza, de donde busca expulsar a un millón de palestinos.

"98 mártires y 404 heridos llegaron a hospitales de la Franja de Gaza", informó este lunes Sanidad, que añadió que ya son más de 63.550 las personas muertas en ataques desde el 7 de octubre de 2023.

La artillería israelí bombardeó también ayer el barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza, donde las tropas continuaron su incursión e hicieron explotar viviendas con robots, según dijeron a EFE fuentes locales.

Según estas fuentes, el Ejército israelí rodeó la zona de Al Musallaba y la mezquita Ali, mientras en Zeitún seguían bombardeando con cazas y drones cuadricópteros.

Anoche, al menos ocho palestinos murieron y varios resultaron heridos en un bombardeo israelí contra un apartamento al este de la ciudad de Gaza, según fuentes locales.

Además, el Hospital Naser, en la sureña Jan Yunis, recibió al menos 25 muertos, según datos del propio centro médico, mientras que otros 38 palestinos fueron abatidos por las fuerzas israelíes cuando aguardaban el reparto de comida, según detalló la agencia oficial palestina Wafa.

El domingo murieron también otros 9 gazatíes, entre ellos 3 niños, debido a la hambruna y la desnutrición provocadas por el bloqueo israelí a la entrada de alimento y suministros al enclave. Según Sanidad, esto elevó a 348 el número total de muertes por esta causa, incluidos 127 niños.

VIDEO | Reporteros Sin Fronteras ha llamado a los medios de comunicación a participar este 1 de septiembre en una iniciativa mediática global de respuesta a la "masacre deliberada de periodistas en Gaza" y para exigir el acceso sin restricciones de la prensa extranjera a la… pic.twitter.com/AxOGa77I5S — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 1, 2025

Hambre y desplazamiento forzado como métodos de guerra

La Asociación Internacional de Académicos del Genocidio (IAGS, en inglés) definió este lunes 1 de septiembre como "un genocidio" las acciones de Israel en Gaza, e instaron a ese Gobierno a cesar los ataques contra civiles y el "desplazamiento forzado" de la población palestina.

"Las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio en el Artículo II de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948)", afirmó en comunicado la IAGS.

Ataques en 3 hospitales de la ciudad mexicana de Culiacán dejan al menos 5 muertos Leer más

Los expertos añadieron que los actos de Israel también constituyen "crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad".

En este sentido, la IAGS recordó que la Corte Internacional de Justicia encontró plausible que Israel esté cometiendo un genocidio, y pidió al Estado adherirse a las órdenes del tribunal.

También llamó al resto de países a velar por el respeto del derecho internacional, especialmente a aquellos que forman parte de la Corte Penal Internacional, y entreguen a cualquier individuo con una orden de arresto.

Este tribunal emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como supuesto "responsable de los crímenes de guerra de hacer padecer hambre como método de guerra y de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil"

El mandatario israelí también está acusado por "los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024".

La denuncia de los académicos se suma a la de decenas de asociaciones, ONG u organismos internacionales como la ONU, que han tildado la actuación de Israel en Gaza como un genocidio o un posible genocidio.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) denunció el año que Israel estaba cometiendo en la Franja "actos genocidas" destinados a provocar ".la destrucción física de los palestinos en Gaza"

Las críticas contra la violencia empleada por Israel también proceden de líderes de varios Estados, aunque ha menudo tratando de evitar el término "genocidio" para referirse a ella.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!