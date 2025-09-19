Kim Jong-un apuesta por la inteligencia artificial en nuevos drones

Analistas advierten que la moderna tecnología norcoreana ofrece una amenaza altamente eficiente y de letalidad mejorada

Un dron de ataque táctico volando por el aire mientras Corea del Norte realiza una prueba de rendimiento de drones, el 18 de septiembre de 2025.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, supervisó una prueba de ataques de drones y ordenó ampliar el uso de la inteligencia artificial (IA) en esta tecnología militar, informó un medio estatal el viernes, 19 de septiembre de 2025.

Fotografías compartidas por la agencia oficial de noticias norcoreana (KCNA) mostraron vehículos no tripulados al despegar y después destruyendo un objetivo.

El medio estatal dijo que el ejercicio demostró la "excelente eficacia de combate de los drones tácticos de ataque de la serie Kumsong" y que Kim expresó "gran satisfacción".

Los drones están surgiendo como un "activo importante en las actividades militares, elevándolo a tarea de máxima prioridad e importante en la modernización de las fuerzas armadas de la RPDC", dijo Kim al usar el acrónimo de Corea del Norte, según el reporte de KCNA.

El líder norcoreano también ordenó "esfuerzos para desarrollar rápidamente la tecnología recientemente introducida de inteligencia artificial" así como la "expansión y el fortalecimiento" de las capacidades de producción de drones.

El analista Hong Min, del Instituto Coreano para la Unificación Nacional en Seúl, dijo que Kim ve la tecnología de drones como fundamental para asegurar el "estatus de gran potencia".

"Los drones generan preocupaciones porque ofrecen una amenaza altamente eficiente y de bajo coste: ejecución de misiones autónomas, precisión mejorada y letalidad, aptitud para la producción en masa, y flexibilidad táctica mejorada", agregó.

El líder norcoreano Kim Jong-Un (izq.) presidiendo una prueba de rendimiento de drones de ataque táctico y otros vehículos aéreos no tripulados. EFE

VIDEO | Seúl abre la puerta a Rusia como intermediario con Corea del Norte tras el gesto de Putin. pic.twitter.com/Cr2ZtmVhpD — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 19, 2025

Drones autónomos sin necesidad de GPS

Pyongyang reveló su primer ataque de drones el año pasado y expertos han advertido que las nuevas capacidades norcoreanas en esta área pueden estar ligadas a su alianza con Rusia.

Analistas afirman que las tropas norcoreanas enviadas a combatir del lado ruso en el conflicto en Ucrania han obtenido experiencia en guerra moderna, incluyendo cómo los drones son utilizados en el campo de batalla.

Lim Eul-chul, de la Universidad de Kyungnam en Corea del Sur, dijo que la IA podría permitir que los drones de Corea del Norte "operen incluso si las señales de GPS o comunicaciones están bloqueadas, basándose en algoritmos entrenados previamente".

Agencias occidentales y surcoreanas de inteligencia afirman que el Norte envió unos 10.000 soldados a Rusia en 2024, sobretodo a la región de Kursk. Alrededor de 600 soldados norcoreanos han muerto y miles han resultado heridos, según Seúl.

