Trump admite estar "decepcionado" con Putin por el conflicto en Ucrania

Un adulto mayor sentado entre los escombros de un edificio dañado, mientras los miembros de los "Ángeles Blancos" ayudan a evacuar a los residentes de la ciudad de Kostiantynivka.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió el jueves 18 es septiembre de 2025, estar "decepcionado" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que continúa con la guerra en Ucrania pese a los esfuerzos de paz del mandatario norteamericano.

Un día después de ser agasajado por el rey Carlos III en el castillo de Windsor, Trump pareció estar en buena sintonía con el laborista Keir Starmer, durante la rueda de prensa que ambos ofrecieron en Chequers, la residencia campestre del primer ministro británico, a 70 km de Londres.

Trump afirmó que pensaba que el conflicto en Ucrania sería el "más fácil" de resolver "por [su] relación con Putin". "Pero me ha decepcionado, realmente me ha decepcionado", señaló, en el tercer y último día de su visita de Estado a Reino Unido.

Trump instó a los países europeos a dejar de comprar petróleo ruso, diciendo que "si su precio baja, Putin se retirará de esa guerra".

Por su parte, Starmer afirmó que es necesario "acentuar la presión" sobre Putin para que ponga fin a la guerra.

"Debemos ejercer una presión adicional sobre Putin. Solo cuando el presidente [Donald Trump] ejerció presión sobre Putin, este mostró realmente cierta disposición a actuar. Por eso, debemos acentuar la presión", declaró el primer ministro británico.

Desacuerdo sobre Palestina

El presidente estadounidense y la primera dama, Melania Trump, terminaron su visita este jueves y embarcaron a bordo del Air Force One en el aeropuerto de Stansted, cerca de la capital británica, rumbo a Estados Unidos.

Durante su estancia, se alojaron en el castillo de Windsor. Este jueves, antes de subir al helicóptero que lo llevó a Chequers, el presidente estadounidense se despidió de Carlos III, a quien describió como un "gran rey" y un "gran caballero".

En esta tercera jornada, Trump y Starmer abordaron temas diplomáticos delicados y reconocieron su desacuerdo sobre el reconocimiento del Estado de Palestina.

Starmer ha anunciado su intención de reconocer al Estado palestino. Esto podría ocurrir este fin de semana, según The Times, antes de las discusiones del lunes en la Asamblea General de la ONU.

"Estoy en desacuerdo con el primer ministro en ese punto. Se trata de uno de nuestros pocos desacuerdos", declaró Trump al respecto. "La situación en Gaza es intolerable", señaló por su parte Starmer.

También abordaron el tema de la inmigración, un asunto crucial para ambos países.

"Creo que su situación [de Reino Unido] es muy similar" a la de Estados Unidos, comentó Trump.

La inmigración clandestina "destruye los países desde dentro", consideró. "No importa si se recurre al ejército, no importa qué medios se utilicen", agregó el estadounidense.

Más de 31.000 migrantes han llegado en barco a las costas inglesas desde comienzos del año, un récord para ese periodo.

Starmer apuntó que quiere "intensificar" las expulsiones de migrantes en el marco del acuerdo firmado este verano con Francia, tras la deportación el jueves de un primer ciudadano indio.

Acuerdo tecnológico

Antes de la rueda de prensa, Trump elogió el "vínculo inquebrantable" de su país con Reino Unido, mientras firmaba junto a Starmer un importante acuerdo tecnológico en el último día de su visita oficial.

En esta ceremonia, a la que asistieron numerosos directores ejecutivos de empresas tecnológicas estadounidenses, el líder laborista británico afirmó que tanto él como Trump son "líderes que genuinamente se agradan mutuamente".

"Es el mayor paquete de inversión de este tipo en la historia del Reino Unido, por mucho", añadió.

Por su parte, Trump comentó que el acuerdo es "muy importante" y sostuvo que Estados Unidos y Reino Unido, su principal aliado en la OTAN, guardan "un vínculo inquebrantable".

La firma llega tras las promesas de inversión por 205.000 millones de dólares en Reino Unido formuladas por gigantes estadounidenses como Microsoft, Google y Blackstone.

El laboratorio farmacéutico británico GSK, por su parte, tiene la intención de invertir también 30.000 millones de dólares en cinco años al otro lado del Atlántico, para agrado de Trump, quien está presionando a los gigantes del sector para que inviertan en Estados Unidos.

En cuanto a los aranceles, sin embargo, Starmer se quedó visiblemente con las manos vacías.

Esperaba concluir las largas negociaciones para obtener una exención del 25 % aplicado al acero británico, prometida a principios de mayo.

