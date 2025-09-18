Protestas en Francia hoy: calculan cerca de 900.000 manifestantes contra el Gobierno

Autoridades esperan una movilización masiva en las calles, cinco veces más que las protestas del 10 de septiembre

Un manifestante camina en medio del humo de los gases lacrimógenos arrojados por agentes de la policía antidisturbios durante una manifestación en Nantes, el 18 de septiembre de 2025.

Decenas de miles de personas manifestaron este jueves 18 de septiembre de 2025 en Francia para exigir que el nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, abandone la política de "austeridad" en los presupuestos para 2026 y aumente los impuestos a los ultrarricos.

Las movilización, convocada por los sindicatos, también sirvió para expresar el "hartazgo" con el presidente francés, Emmanuel Macron, cuya política fiscal y social generó ya varias oleadas de protestas desde su llegada al poder en 2017.

"Cuando ves que los más ricos se llenan los bolsillos a nuestra costa y se les pide a las clases populares que se aprieten aún más el cinturón, llega un momento en que ya no podemos más", dijo a AFP Paul, un técnico de bicicletas de 29 años, durante la manifestación en París.

El ex primer ministro François Bayrou desencadenó las protestas con su plan presupuestario para 2026, que preveía recortes por 44.000 millones de euros (51.900 millones de dólares) y la supresión de dos días feriados. El Parlamento tumbó a su gobierno.

Su sucesor, Sébastien Lecornu, anunció la elaboración de un nuevo plan, que ya no incluirá la supresión de los días feriados, pero los sindicatos decidieron mantener la manifestación para exigir al gobierno que abandone el "museo de los horrores" previstos por Bayrou.

Este día ya es "un éxito", celebró la líder del sindicato CGT, Sophie Binet, al inicio de la manifestación. Su homóloga de la CFDT, Marylise Léon, consideró que el movimiento constituye una "advertencia muy clara" para Lecornu.

Los manifestantes marchan cerca de la Catedral de Notre-Dame de Strasbourg en Estrasburgo, el 18 de septiembre de 2025, durante un día de huelgas y protestas a nivel nacional. AFP

🇫🇷 French protesters are staging a day of nationwide disruption in a show of anger over President Emmanuel Macron's budget policies, with mass protests expected, transport chaos and clashes between police and demonstrators.

➡️ https://t.co/xumHsTIQNP pic.twitter.com/z7lGloK8c0 — AFP News Agency (@AFP) September 18, 2025

Irrupción ministerial

Las autoridades esperan una movilización masiva con hasta 900.000 manifestantes en las calles, cinco veces más que las protestas del 10 de septiembre organizadas a través de las redes sociales y a niveles parecidos de la movilización contra la reforma de las pensiones de 2023.

Servicio de trenes regionales y de transporte público limitados, muchas escuelas y la mayoría de farmacias cerradas, algunos intentos de bloqueos... El llamado a la huelga se sintió desde primera hora de la mañana.

Las autoridades desplegaron 80.000 policías y gendarmes. Aunque las marchas se desarrollaron en su gran mayoría pacíficamente, hubo algunos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en ciudades como Nantes, donde se lanzaron gases lacrimógenos.

En París, un grupo de manifestantes con bengalas irrumpió 20 minutos en el ministerio de Finanzas, según el sindicato SUD Rail. "Hemos sugerido, amable pero firmemente, al ministerio que busque el dinero donde está: en los bolsillos de los más ricos", comentó a AFP el líder sindical Fabien Villedieu.

Este reclamo también estuvo presente en la manifestación en la capital. Al son de bandas de música, miles de manifestantes, muchos jóvenes, desfilaban detrás de lemas como "Política de Austeridad: Basta" o "Graven a los ricos".

La reivindicación de "justicia fiscal" está simbolizada en la llamada "tasa Zucman": un impuesto consistente en gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros (118 millones de dólares). El 86% de los franceses está a favor, según un sondeo reciente.

La gente participa en una manifestación contra las medidas de austeridad en el próximo presupuesto en París, Francia, el 18 de septiembre de 2025. EFE

Bloqueos y sabotajes en una jornada de protestas en Francia que se anuncian masivas.



Las manifestaciones están convocadas por todos los sindicatos para exigir la retirada de los ajustes del anterior Gobierno.https://t.co/a2tltsvMB0 pic.twitter.com/mopYACX5tD — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 18, 2025

Miles de personas en una manifestación contra las medidas de austeridad en el próximo presupuesto en París, Francia, el 18 de septiembre de 2025. EFE

Las urgentes onsultas del gobierno

Aunque el primer ministro centroderechista ya rechazó esta medida, a la que se oponen sus aliados conservadores en el gobierno, la patronal y la extrema derecha, se dijo "dispuesto" a trabajar sobre cuestiones de "justicia fiscal".

Los sindicatos piden también derogar la impopular reforma de las pensiones de 2023 y más medios para los servicios públicos, reclamos ya presentes en otras movilizaciones como la de los "chalecos amarillos" (2018-2019) o contra el retraso de la edad de jubilación (2023).

Lecornu, en minoría, continuó este jueves sus contactos con los partidos para elaborar un presupuesto para 2026, que evite su caída como le ocurrió a sus dos predecesores.

El gobierno debe presentarlo a mediados de octubre al Parlamento, en un contexto de presión para reducir el déficit (5,8% del PIB en 2024) y la deuda pública (114%). El viernes, la agencia Fitch degradó la nota de la deuda soberana francesa.

Si el Parlamento lo tumba, recrudecería aún más la crisis política y los llamados a la dimisión de Macron. "El presidente es el caos y todo lo que ha ocurrido en este momento es el resultado de su acción", dijo el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, durante la manifestación en Marsella.

