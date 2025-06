Italianos votan 5 referendos sobre trabajo y nacionalidad, con temor a la abstención

Los italianos están llamados a votar este domingo y el lunes cinco consultas populares sobre la reducción del plazo para obtener la ciudadanía a cinco años y derogar algunas normas sobre despidos laborales, aunque se teme que la participación no llegue al 50 por ciento necesario para ser válidas.

El Gobierno de la ultraderechista de Giorgia Meloni anima a no votar: la primera ministra declaró que irá a las urnas, pero no recogerá su papeleta para contribuir a que no se alcance el quórum, lo que ha provocado la protesta de la oposición, que critica que se promueva la abstención.

Los dos vicepresidentes del Ejecutivo y líderes de sendos partidos de la coalición gobernante, el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, de la conservadora Forza Italia, y el titular de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, de la ultraderechista Liga, también declararon que no votarán.

En la oposición, los partidos de centro-izquierda se han mostrado a favor de las 5 consultas y han animado al voto.

Sin embargo, en la última encuesta, realizada por Demopolis, solo el 46% de los entrevistados afirmó tener conocimiento de los referendos y solo el 30% afirmó que iría a votar.

De los nueve referendos celebrados en Italia entre 1974 y 1995, solo uno no llegó al quórum, mientras que a partir de 1997, de las ocho consultas celebradas, sólo la de 2011, sobre la gestión pública del agua, alcanzó la participación del 54,8% de los ciudadanos con derecho a voto.

"El objetivo es alcanzar el quórum, necesitamos al menos el 50% más uno para que el voto cuente. Es una batalla justa. Y es una oportunidad para cambiar Italia a mejor. Dejo las tácticas exasperadas a Meloni, que espera encabezar el fracaso del referéndum. Es una vergüenza", explicó Elly Schlein, líder de la primera formación en la oposición, Partido Demócrata (PD).

Los referéndum han sido impulsados por el diputado Riccardo Magi, del partido progresista +Europa, al que posteriormente se sumaron otros partidos, asociaciones y sindicatos y logró reunir más de 637.000 firmas.

El objetivo del único referendo no laboral es reducir de 10 a 5 años la residencia regular necesaria para solicitar la ciudadanía y una vez obtenida, podría transmitirse a los hijos menores. La reforma afectaría al menos a 2,3 millones de personas en Italia.

"El referéndum -explicó Magi- representa un impulso para modificar una normativa (sobre la nacionalidad) que data de 1992 y que define como vieja e injusta" y que sigue en pie porque los gobiernos y parlamentos que se han sucedido en los últimos años no han tenido la voluntad política de cambiarla.

La propuesta del referéndum es razonable, sostiene, porque sólo reduce el tiempo requerido para la residencia -de diez a cinco años-, dejando inalterados los demás requisitos: ingresos mínimos, regularidad de estancia, ausencia de antecedentes penales, conocimiento de la lengua italiana.

