Irán desmiente ejecución de manifestante; EEUU sanciona a funcionarios iraníes

Iraníes caminan cerca de los restos de un autobús público incendiado en Teherán, Irán, el 15 de enero de 2026.

Erfan Soltani, detenido durante las recientes protestas en Irán y que según varias oenegés y el gobierno de Estados Unidos afrontaba una ejecución inminente, no ha sido condenado a la pena capital ni se expone a ella, indicó este jueves, 15 de enero de 2026, el poder judicial.

La República Islámica es escenario de manifestaciones que empezaron por el aumento del costo de la vida, pero se ampliaron en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna el país desde la revolución de 1979.

Grupos de derechos humanos han denunciado que las autoridades iraníes están llevando a cabo la represión más severa en años en el país, aprovechando un corte de internet de más de cinco días.

Soltani se encuentra encarcelado en Karaj, cerca de Teherán, bajo acusaciones de propaganda contra el régimen islámico iraní y de actuar contra la seguridad nacional, indicó el órgano judicial en un comunicado difundido por la televisión estatal.

"Pena de muerte no aplica"

El joven "no ha sido condenado a muerte" y, en caso de condena, "el castigo, de acuerdo con la ley, será una pena de cárcel, porque la pena de muerte no se aplica a tales cargos", asegura el texto.

Tanto Amnistía Internacional como el Departamento de Estado estadounidense habían asegurado disponer de información sobre la que sería la primera ejecución de un manifestante y dijeron que se trataba de Soltani.

El grupo de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, indicó que la ejecución por ahorcamiento del joven estaba programada para el miércoles, pero que finalmente fue aplazada.

Según la oenegé Iran Human Rights (IHR), también radicada en Noruega, las fuerzas de seguridad iraníes han matado durante las recientes protestas a al menos 3.428 manifestantes y detuvieron a más de 10.000 personas, aunque el balance real probablemente sea mucho mayor.

El poder judicial de Irán había anunciado el miércoles que implementaría juicios "rápidos" para los detenidos en las movilizaciones antirrégimen.

EE. UU. sanciona a funcionarios iraníes

Estados Unidos sancionó este jueves a funcionarios de seguridad y de redes bancarias iraníes, acusándolos de orquestar una violenta represión contra protestas pacíficas y de blanquear miles de millones de dólares provenientes de los ingresos petroleros.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció las medidas tras las mayores protestas antigubernamentales en la historia de la república islámica, aunque las manifestaciones parecen haber disminuido en los últimos días ante la represión y un bloqueo de internet que duró casi una semana.

"Estados Unidos apoya firmemente al pueblo iraní en su reclamo de libertad y justicia", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado, añadiendo que las sanciones se tomaron por orden del presidente Donald Trump.

Entre los sancionados se encuentran Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, a quien Washington acusó de coordinar la represión y de ordenar el uso de la fuerza contra los manifestantes.

Cuatro comandantes regionales de las Fuerzas del Orden y de la Guardia Revolucionaria de Irán también fueron sancionados por su participación en la represión en las provincias de Lorestán y Fars.

Esta medida se suma a la campaña de "máxima presión" de la administración Trump contra Irán.

En 2025, el Tesoro sancionó a más de 875 personas, buques y aeronaves como parte de esta iniciativa, según informó.

