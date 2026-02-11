Gustavo Petro denuncia intento de asesinato y revela cómo logró escapar

Petro denuncia plan de magnicidio en Córdoba y vincula a narcos con disidencias en medio de tensión electoral

El presidente Gustavo Petro denunció un intento de asesinato y relató cómo logró escapar, en un acto público donde reafirmó la soberanía de Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes 10 de febrero haber evadido un intento de magnicidio mientras se desplazaba en helicóptero. Según el mandatario, la noche del lunes se vio obligado a cancelar su aterrizaje en el departamento de Córdoba, en el Caribe, ante el riesgo inminente de que la aeronave fuera atacada a tiros.

"Tomamos rumbo a mar abierto durante cuatro horas y terminamos aterrizando en un lugar no previsto para evitar que me mataran", afirmó Petro durante una sesión ministerial transmitida en vivo, vinculando este episodio a las constantes alertas sobre planes criminales en su contra.

El mapa de las amenazas

Esta denuncia surge en un contexto de creciente violencia que empaña la campaña electoral, a solo tres meses de unos comicios presidenciales donde la ley impide la reelección de Petro. El jefe de Estado sostiene que, desde su investidura en agosto de 2022, una "nueva junta del narcotráfico" ha orquestado diversos planes para acabar con su vida.

En este presunto complot participarían capos radicados en el exterior y figuras de las disidencias de las FARC, específicamente bajo el mando de Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia. Además, en la zona de Córdoba predomina el Clan del Golfo, organización que rompió diálogos de paz recientemente, luego de que Petro y el presidente estadounidense, Donald Trump, acordaran intensificar la persecución contra su líder, alias "Chiquito Malo".

Un historial de riesgos constantes

La preocupación del mandatario no es aislada, considerando el oscuro historial de Colombia respecto al asesinato de líderes de izquierda y candidatos presidenciales a manos de alianzas entre el narcotráfico y sectores paramilitares. De hecho, en julio de 2024, Petro ya había reportado un plan de atentado que lo obligó a ausentarse de los actos conmemorativos de la independencia.

Incluso antes de llegar a la Casa de Nariño, su seguridad era una prioridad crítica. Durante la campaña electoral, el entonces senador solía dar discursos rodeado de escudos blindados y escoltas de alto nivel, tras advertir que estructuras mafiosas de la región cafetera buscaban silenciarlo.

