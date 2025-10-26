Elecciones en Colombia: Iván Cepeda ganó la votación interna del Pacto Histórico

En marzo del 2026 se hará otra consulta interna para definir si será el candidato presidencial único de la izquierda

Iván Cepeda ha estado vinculado a procesos políticos para obtener acuerdos de paz en Colombia.

El senador colombiano Iván Cepeda, filósofo y político de 63 años, ganó este domingo 26 de octubre la consulta interna del Pacto Histórico, coalición del Gobierno, al derrotar a la exministra Carolina Corcho, y se convirtió en aspirante presidencial de la izquierda para las elecciones de 2026.

De acuerdo con el informe número 22 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que organiza las elecciones en Colombia, Cepeda totaliza, de momento, 1.074.975 votos (64,51 %), con 17.756 mesas procesadas de unas 20.000, en tanto que Corcho tenía 490.693 papeletas (29,45 %).

Como ganador de la consulta interna del Pacto Histórico, la coalición que en 2022 llevó al actual mandatario Gustavo Petro al poder, Cepeda participará en marzo en otra consulta de carácter interpartidista del Frente Amplio, con el fin de llegar a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo con un único candidato de izquierda. La segunda vuelta, en caso de ser necesaria, será el 21 de junio.

Quién es Iván Cepeda

Cepeda es uno de los políticos que representan a la izquierda de raíces históricas de Colombia. Nacido en Bogotá, ha dedicado su vida personal y política a la defensa de los derechos humanos y de las víctimas del conflicto armado colombiano.

Su apellido carga el peso simbólico de ser el hijo del asesinado Manuel Cepeda Vargas, líder de la Unión Patriótica (UP), a quien sicarios le segaron la vida el 9 de agosto de 1994. Ese día, el automóvil en que viajaba fue emboscado en una calle del barrio bogotano de Mandalay.

La UP había sido creada en 1985 como parte de un intento de acuerdo de paz del entonces presidente colombiano, Belisario Betancur (1982-1986), con la guerrilla de las FARC.

La madre de Cepeda, Yira Castro, integrante del Partido Comunista, falleció en 1981 en Bogotá tras una larga enfermedad. Fue concejal de Bogotá.

Iván Cepeda propone el diálogo como herramienta

Convencido de que la salida al conflicto armado colombiano es el diálogo, Cepeda ha estado vinculado a distintos procesos de paz.

Entre 2012 y 2016 fue facilitador del proceso entre el Gobierno y las FARC, y entre 2014 y 2018 desempeñó el mismo papel en los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que continúan en la actualidad.

También ha tenido participación en los acercamientos con el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país. Es uno de los fundadores del movimiento Defendamos la Paz y ha sido copresidente de las comisiones de paz de la Cámara de Representantes y del Senado.

Además, fue fundador y vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), organización que agrupa a familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales.

En ese contexto, Cepeda ha denunciado la existencia de grupos paramilitares y sus vínculos con sectores políticos y empresariales, conocidos como casos de 'parapolítica'.

Su trabajo por las víctimas y la búsqueda de la paz le han acarreado amenazas de muerte, lo que lo llevó al exilio entre 1998 y 2004.

