EE.UU. usó avión militar disfrazado de civil para atacar embarcaciones, según NYT

The New York Times reveló que el Pentágono habría utilizado un avión militar pintado como civil para atacar embarcaciones sospechosas de narcotráfico.

De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times, el Pentágono utilizó un avión militar pintado como si fuera civil para ejecutar ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe. El primer operativo se realizó el 2 de septiembre de 2025, cuando un barco presuntamente vinculado al narcotráfico fue atacado, dejando 11 personas muertas.

El informe señala que el avión no portaba armas visibles bajo las alas, sino que utilizaba un sistema interno de lanzamiento de municiones, lo que reforzaba su apariencia de aeronave civil. La operación fue autorizada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el marco de la campaña denominada “Southern Spear”, dirigida contra redes de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental.

Posible crimen de guerra

El uso de un avión militar disfrazado de civil ha generado fuertes cuestionamientos legales. Según expertos consultados por The New York Times, esta práctica podría constituir “perfidy” o pérfida, un crimen de guerra tipificado en el derecho internacional.

El general retirado Steven J. Lepper explicó al medio estadounidense que “ocultar la identidad de un combatiente bajo apariencia civil” es una forma de engaño prohibida en conflictos armados. “Si el avión no es identificable como militar y se utiliza para atacar, se incurre en perfidy”, señaló.

Los manuales militares de Estados Unidos abordan de manera detallada el concepto de perfidia, señalando que se configura cuando un combatiente se hace pasar por civil para inducir al adversario a relajar las precauciones que normalmente debería adoptar. En el caso de la Marina estadounidense, se enfatiza que las operaciones ofensivas deben ejecutarse “dentro de los límites del honor militar y sin recurrir a la perfidia”, destacando además la obligación de los comandantes de distinguir claramente a sus fuerzas de la población civil.

La guerra contra el narcotráfico en el Caribe



El ataque del 2 de septiembre fue el primero de una serie de operaciones que, según reportes, han dejado más de 30 embarcaciones destruidas y al menos 107 personas muertas desde finales de 2025.

La estrategia estadounidense busca frenar el tráfico de drogas proveniente de Venezuela y otros países de la región, utilizando drones MQ-9 Reaper y aviones militares convencionales. Sin embargo, el uso de aeronaves disfrazadas de civiles representa un cambio táctico que ha encendido alarmas en la comunidad internacional

El Caribe y el Pacífico oriental se han convertido en corredores clave para el narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa. Washington ha intensificado su presencia militar en estas zonas, justificando los ataques como parte de la lucha contra el crimen organizado transnacional.

