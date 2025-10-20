Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Donald Trump, recibe al presidente argentino, Javier Milei
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU..EFE

Argentina oficializa millonario financiamiento de EEUU a días de cruciales elecciones

El swap de $20.000 millones llega en medio de una fuerte corrida contra el peso; la oposición crítica dependencia financiera

Argentina oficializó este lunes, 20 de octubre de 2025, una línea de financiamiento de 20.000 millones de dólares con Estados Unidos como parte de un acuerdo de estabilización cambiaria a días de unas cruciales legislativas para el presidente Javier Milei.

RELACIONADAS

El anuncio de un swap (intercambio de divisas) con el gobierno del presidente Donald Trump tiene lugar en medio de una corrida contra el peso argentino, y se suma a otras medidas del Tesoro estadounidense en apoyo a Milei antes de los comicios del 26 de octubre.

"El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible", dijo la entidad monetaria en un comunicado compartido a la prensa.

Trump también le prometió además a su aliado Milei otros 20.000 millones de dólares en fondos públicos y privados para enfrentar las turbulencias de los mercados, siempre que consiga un buen resultado electoral.

Mundo, Estados Unidos, Argentina, Economía
Varias personas cruzan frente al Banco Central de la República de Argentina.AFP

Control remoto económico

Robo en museo de Louvre en Francia

Ladrones roban joyas de "valor inestimable" en el museo del Louvre

Leer más

El presidente estadounidense justificó su ayuda a Argentina: "No tienen dinero (...) están luchando muy duro para sobrevivir", dijo el domingo a periodistas.

La semana pasada el Tesoro estadounidense intervino en el mercado de cambios argentino y compró pesos en el "canje de blue chips" y en el mercado al contado", confirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

RELACIONADAS

Un "blue chips swap" permite a un inversor comprar un activo extranjero, normalmente depreciado, y luego venderlo en un mercado local a un precio mayor.

Sin embargo, la medida no fue suficiente para detener la escalada del precio del billete verde.

La corrida se inició el 8 de septiembre, tras la derrota del oficialismo en las legislativas de la provincia de Buenos Aires, y desde entonces el peso perdió 7% frente al dólar.

La intervención estadounidense despertó críticas en la oposición argentina. "La economía está manejada a control remoto desde los Estados Unidos", dijo la expresidenta Cristina Kirchner el viernes en un discurso en un acto partidario.

Elecciones

La semana pasada Trump y Milei mantuvieron un almuerzo oficial en Washington. En ese contexto, el presidente estadounidense dio una conferencia de prensa en la que aseguró: "Si pierde las elecciones, no vamos a ser generosos con Argentina".

Gustavo Petro

Donald Trump llama "líder del narcotráfico" a Gustavo Petro

Leer más

Este domingo Milei intentará aumentar su magro apoyo legislativo.

El objetivo es profundizar su agenda de reformas económicas. En la mira están las reformas laborales, impositivas y previsionales, resistidas por amplios sectores de la población.

RELACIONADAS

En el gobierno, sin embargo, relativizan la importancia de conseguir grandes números en los comicios.

Un buen resultado es "el que me permita conseguir el tercio para poder defender las medidas del gobierno", dijo Milei el jueves en referencia a los votos necesarios para que sus vetos presidenciales no puedan ser revertidos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Cómo afecta el retiro de cesantía a tu capacidad de obtener créditos en Ecuador?

  2. Dos nuevas marcas de carros chinas que llegan a Ecuador: ¿Quiénes son Omoda y Jaecoo?

  3. ¿Sube el precio del gas? Esta es la postura oficial del Gobierno

  4. Caos en el IESS: sin turnos disponibles para actualización de datos en Guayaquil

  5. "Basta de criminalización": movimiento indígena responde a advertencias del Gobierno

LO MÁS VISTO

  1. Bicicletas gratis en el centro de Guayaquil: así las puedes usar

  2. Amenaza de bomba en el Mercado Central de Guayaquil

  3. Vías cerradas hoy por el Paro Nacional: Provincias afectadas y rutas bloqueadas

  4. Moradores del sur de Quito no quieren como vecino a un centro de detención

  5. ¿Valió la pena el concierto de Cristian Castro? Un recuento del caos y la magia

Te recomendamos