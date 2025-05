Drama de una cubana deportada de EE.UU. sin su bebé: “¡Me estás quitando mi vida!”

La cubana Heidy Sánchez llora cuando ve en su teléfono celular la foto de su bebé de 17 meses. La niña mira a través de la ventana de su casa en Tampa (Florida), Estados Unidos, pensando que su madre volverá del trabajo en cualquier momento.

La última vez que estuvieron juntas, relata Sánchez, fue hace un par de semanas, en una oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU., cuando los agentes las separaron.

Dos días después, Sánchez fue deportada a Cuba. “Me esposaron, me llevaron a una celda y yo le dije (al agente): ‘¿Qué necesidad tienes de esposarme? Si ya me estás quitando mi vida, ya me estás matando, me estás separando de lo que más yo quiero en el mundo’”, cuenta desde una casa en La Habana.

Varios centros de detención, antes de la deportación

Sánchez pasó las siguientes 48 horas de un centro de detención a otro. Atravesó en un bus cientos de kilómetros. Permaneció esposada y se le permitió cambiarse de ropa, pero solo para colocarse un uniforme gris, con el avión de deportación esperándole ya en Miami.

Tan solo pudo contactar, por un breve momento, a su esposo porque un agente de ICE se apiadó al verla. “¿Te dieron a la niña?”, fue lo primero que preguntó su marido, que es ciudadano estadounidense, al igual que la pequeña, que sufre ataques epilépticos.

Sánchez dice que su esposo e hija son ciudadanos estadounidenses. Foto: EFE

Irregularidades en las deportaciones

La abogada de la cubana, Claudia Canizares, criticó las “irregularidades” que cometió la Administración de Donald Trump, acusada por organizaciones civiles de emprender una cruzada antimigrantes sin precedentes y con violaciones al debido proceso.

Canizares, Sánchez y su familia están explorando todas las vías legales para lograr que ella vuelva a EE. UU. También están recabando firmas y buscando apoyo en redes sociales.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, rechazó en respuesta a una pregunta de EFE esta denuncia. Según la funcionaria, Sánchez pidió ser enviada a Cuba “sin su hija” y la dejó en manos de “un pariente en EE.UU.”.

“Nos tomamos en serio la responsabilidad de proteger a los niños y seguiremos trabajando con las autoridades para asegurarnos que los menores están seguros y protegidos”, añadió.

