Donald Trump felicita a Javier Milei: "El trabajo que has hecho es increíble"

Durante una cena informal en el exclusivo complejo Mar-a-Lago, ubicado en Palm Beach, Florida, el presidente de Argentina, Javier Milei tuvo su primer encuentro cara a cara con Donald Trump desde las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Dos días antes, mantuvieron una conversación telefónica de 11 minutos.

RELACIONADAS La victoria de Trump impulsa los activos argentinos tras la cercanía con Milei

Creo que tus números funcionan. Además, has hecho un trabajo fantástico en muy poco tiempo. Es un honor tenerle aquí" Donald Trump Presidente electo de Estados Unidos

El evento, que reunió a amigos cercanos del presidente electo de Estados Unidos y futuros miembros de su administración, también incluyó un intercambio entre Milei y el vicepresidente electo JD Vance. Luego, el primer mandatario argentino realizó un discurso de cinco minutos que sirvió para exponer su perspectiva sobre la situación mundial y la economía global.

Milei aprovechó la ocasión para felicitar a Trump por su victoria, resaltando su audaz remontada política y su enfrentamiento con grupos de poder. "Quiero felicitar al presidente electo por su contundente victoria y por la remontada política más grande de la historia, enfrentando a todo el establishment e, incluso, poniendo en riesgo su propia vida".

Marco Rubio sería el próximo Secretario de Estado en el gobierno de Donald Trump Leer más

El jefe de Gobierno de Argentina continuó mencionando que "hoy el mundo es mucho mejor porque soplan vientos de libertad, que soplan muchísimo más fuerte. Un verdadero milagro y prueba fehaciente de que las fuerzas del cielo están de nuestro lado"

Además, Milei ofreció un análisis sobre la situación global y la lucha por la libertad, citando el "fantasma del comunismo" de Marx y comparándolo con el "fantasma de la libertad" que, según él, está tomando fuerza a nivel mundial. Criticó a la "casta política" que, bajo el pretexto de la justicia social, ha creado un Estado opresor que divide a los ciudadanos entre "ganadores" y "perdedores".

RELACIONADAS Trump elige a Elon Musk para liderar el Departamento de Eficiencia Gubernamental

Por su parte, Donald Trump no escatimó en elogios hacia el presidente argentino: "Tu discurso fue precioso, pero el trabajo que has hecho es increíble. Volver a hacer grande a Argentina. Ya sabes, Make Argentina Great Again. Funciona bien con la 'A', no funciona con otros países", afirmó Trump, usando un lema similar al que empleó en su propia campaña presidencial.

El expresidente estadounidense también reiteró su confianza en las políticas de Milei, afirmando: "Creo que tus números funcionan. Además, has hecho un trabajo fantástico en muy poco tiempo. Es un honor tenerle aquí. Eso es realmente genial. Gracias también

En la misma gala, Milei tuvo la oportunidad de saludar al empresario Elon Musk, con quien ya había mantenido encuentros previos durante sus visitas a Estados Unidos. Musk, considerado una figura clave dentro del futuro gobierno republicano, también mantiene una buena relación con Trump, sirviendo como un canal directo hacia el expresidente.

Javier Milei también saludó con Elon Musk, durante la reunión exclusiva organizada por la victoria de Donald Trump Presidencia de Argentina.

RELACIONADAS Javier Milei asegura que la universidad pública argentina seguirá sin arancel

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ