Marco Rubio sería el próximo Secretario de Estado en el gobierno de Donald Trump

A medida que Donald Trump se prepara para asumir la presidencia de los Estados Unidos por segunda vez, una de las posibles incorporaciones a su gabinete es la del senador de Florida Marco Rubio como Secretario de Estado.

Medios como The New York Times reportan que fuentes cercanas a la transición sugieren que este nombramiento, que aún no ha sido confirmado oficialmente, está siendo considerado como parte de una estrategia para reforzar la política exterior de Estados Unidos; asumiendo, de darse el caso, un rol clave en lo que respecta a América Latina.

Cercanía con Donald Trump

Marco Rubio, quien previamente se postuló para la presidencia en 2016, ha sido uno de los principales aliados de Trump en el Senado, especialmente en lo que respecta a temas de seguridad nacional, política exterior y relaciones con América Latina.

Aunque sus diferencias ideológicas fueron evidentes durante las primarias republicanas de 2016, el apoyo mutuo entre ambos políticos se ha consolidado en los últimos años, incluso Rubio fue considerado por el magnate de 78 años para ser su candidato a vicepresidente en las recientes elecciones estadounidenses.

Marco Rubio y la política internacional

El senador de Florida, considerado un halcón de la política exterior, ha demostrado ser un firme defensor de la línea dura frente a gobiernos como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, además de abogar por un enfoque más agresivo hacia Rusia y China.

Ha apoyado la guerra de Israel en Gaza y se ha mostrado crítico con los abusos de derechos humanos en China, impulsando sanciones y leyes contra el trabajo forzado. Rubio también ha sido un defensor de presionar a Venezuela para que Nicolás Maduro deje el pode

Estas posturas podrían ser vistas como un ajuste natural a la diplomacia internacional de Trump, quien en su mandato anterior adoptó un enfoque “América primero” y mantuvo una política de confrontación con ciertos actores internacionales.

Marco Rubio sobre Rafael Correa

A inicios de 2024, en una entrevista con el canal NTN 24, el senador Rubio arremetió contra Rafael Correa, acusándolo de tener vínculos con organizaciones criminales. Según el político estadounidense, de padres cubanos, "no hay duda" de que el expresidente y su movimiento político, la Revolución Ciudadana, han mantenido lazos con grupos de la delincuencia organizada en Ecuador.

"No creo que hay duda que (Rafael) Correa y su grupo político tienen enlaces con estos grupos (criminales) y lo ha utilizado para su política interna. Para desestabilizar a los gobiernos que no son de la línea y lo hemos visto. Lo vimos cuando estábamos ahí", enfatizó entonces el senador de Florida.

