Marco Rubio: "Rafael Correa ha tenido enlace con diversos grupos criminales"

El senador republicano, Marco Rubio, arremetió contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en una entrevista concedida al canal NTN 24. Par el legislador estadounidense, "no hay duda" de que el exmandatario y su grupo político, el movimiento Revolución Ciudadana, tienen nexos con grupos criminales. "No creo que hay duda que (Rafael) Correa y su grupo político tienen enlaces con estso grupos (criminales) y lo ha utilizado para su política interna. Para desestabilizar a los gobiernos que no son de la línea y lo hemos visto. Lo vimos cuando estábamos ahí".

Rafael Correa suma un nuevo cruce con la prensa; esta vez con un medio de Colombia Leer más

Lea también: Vincular a los jueces con los terroristas, una idea con trabas

Esta fue la respuesta de Rubio al ser consultado por las declaraciones de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, en las que aseguró que el exmandatario tiene responsabilidad sobre la actual situación de crisis de inseguridad en Ecuador porque pactó con estos grupos en el pasado. El presidente Daniel Noboa, el pasado 9 de enero del 2024, amplió el decreto de estado de excepción declaración el conflicto armado interno y catalogando como terroristas 22 organizaciones criminales.

El senador Rubio insistió que no tiene evidencia, pero tampoco dudas de los nexos entre el exmandatario y estos grupos de la delincuencia organizada y su utilización para desestabilizar a los gobiernos de turno. "Lo que tenemos es una situación que tenemos bandas criminales con armas y con capacidad para amenazar al Gobierno y al Estado y es lo que vemos. Es una emergencia. Hay que hacer todo lo posible. Eso eventualmente tendrá un impacto sobre Estados Unidos sea en el tema migratorio, narcotráfico. No queremos ver a un gobierno en este hemisferio, democrático, aliado de Estados Unidos caer frente a las bandas criminales", dijo el senador.

Te invitamos a leer: La Ley Energética pondrá en jaque a la entrega de créditos

La apertura de una laptop de Jorge Glas causa reacción en el correísmo Leer más

Esto obtuvo una respuesta del expresidente Correa en una entrevista con la radio La FM de Colombia. Calificó al senador republicano como "mamarracho". "Yo me puedo someter a un polígrafo y si no paso me pego un tiro. Pásele esta oferta al senador Marco Rubio para ver si tiene los cojones”, dijo el exmandatario. Quien en esa misma entrevista tuvo un cruce de palabras con el entrevistador Luis Carlos Vélez por preguntarle si su intención es regresar al país para ser nuevamente presidente.

#AlAire | “Yo me puedo someter a un polígrafo y si no paso me pego un tiro. Pásele esta oferta al senador Marco Rubio para ver si tiene los cojones”, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, habla en @lafm. pic.twitter.com/mdsAoY8RRc — La FM (@lafm) January 11, 2024

La congresista republicana, María Elvira Salazar, también reaccionó con un pedido directo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que respalde al jefe de Estado ecuatoriano, Daniel Noboa en dos aspectos. "Que envíe inteligencia para que el Gobierno de Noboa pueda identificar dónde están las operaciones de estos pandilleros y que le venda armamento".

Todo empezó con un pacto entre pandillas Leer más

La delincuencia aterroriza al Ecuador. Le pedí a la Administración que ayude al Gobierno ecuatoriano de dos maneras. Dígame qué le parece.



¡No podemos permitir que las fuerzas del mal ganen esta guerra! pic.twitter.com/Cfmjjr85ML — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) January 11, 2024

Si quiere leer esta y otras noticias, suscríbase a EXPRESO. SUSCRÍBASE AQUÍ