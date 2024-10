Javier Milei asegura que la universidad pública argentina seguirá sin arancel

El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó este martes 15 de octubre de 2024 que "no está en discusión" la universidad pública y no arancelada, en medio de las protestas de los estudiantes que han tomado varias casas de estudio en busca de un mayor presupuesto.

"No está en discusión la universidad pública y tampoco está en discusión que sea no arancelada", dijo Milei en una entrevista en el canal LN+, donde agregó: "Nosotros lo que queremos discutir es que sean auditadas".

Estas declaraciones de Milei se formulan en medio de las tomas de estudiantes a varias facultades de la universidad pública, en una semana de defensa gremial junto con el movimiento estudiantil, mediante un paro, clases públicas, cortes de calle y demás protestas en reclamo de mejoras salariales y presupuestarias.

Milei vetó recientemente una ley que garantizaba una mayor financiación para las universidades públicas nacionales, a las que acuden cerca de 2 millones de estudiantes, lo que ha profundizado el conflicto entre el Gobierno y profesores, alumnos y autoridades de las casas de altos estudios.

El presidente argentino agregó el sábado pasado en un acto que "la universidad pública nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta" y que "el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad".

UN TEMA QUE ESTÁ FUERA DE DISCUSIÓN

Este martes, Milei asistió al estudio de televisión, donde insistió que "está fuera de discusión" la universidad pública y que sea no arancelada, pero aclaró que "gratuita no es" porque "alguien la está pagando. La pagan los que no van. El que va es un beneficiario neto. El que no va es pagador neto. Gratis no es".

Milei cuestionó a quienes se niegan a que las universidades públicas sean auditadas: "Si no quiere ser auditado, es porque es un chorro (ladrón)" y afirmó que no quieren ser auditados "porque la política utiliza las universidades para financiarse".

"Todo este revuelo (por las tomas de las universidades) es tomar una causa noble como es la causa de la universidad pública no arancelada" y "ocultar los curros de los delincuentes", dijo Milei, porque sospecha que el presupuesto universitario sin control se utiliza para financiar a dirigentes políticos que fogonean estas protestas.

Respecto del Presupuesto 2025 que se debate en el Congreso, donde el Ejecutivo propone la mitad de los recursos que piden las universidades, Milei afirmó que "si los diputados deciden darle esa partida a las universidades", "tienen que bajar otra partida", porque "el déficit (fiscal) cero no se negocia".

La Federación Nacional de Docentes Universitarios citó para este jueves a un paro de 24 horas, en una convocatoria que reza que "se profundiza el plan de lucha" porque "con docentes y no docentes bajo la línea de pobreza, no hay universidad posible".

