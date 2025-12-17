Discurso de Trump este 17 de diciembre: frontera, economía y silencio sobre Venezuela

Donald Trump defendió su gestión en un discurso a la nación marcado por la migración, la economía y la seguridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso a la nación desde el Salón de Recepciones Diplomáticas de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 17 de diciembre de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este 17 de diciembre un extenso y combativo discurso a la nación en el que trazó un balance de su primer año de gestión, lanzó duras críticas contra la administración de Joe Biden y defendió sus principales decisiones en materia migratoria, económica, militar y social. El mensaje, marcado por un tono triunfalista y confrontacional, dejó varias líneas clave, pero también una ausencia llamativa: no mencionó a Venezuela, pese a la alta expectativa previa.

Durante las horas previas al discurso, analistas y sectores políticos anticipaban un pronunciamiento sobre la escalada de tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro, luego del anuncio del bloqueo total a buques petroleros sancionados, las declaraciones sobre la recuperación de “derechos petroleros” y las advertencias militares en el Caribe. Sin embargo, Trump evitó cualquier referencia directa al país sudamericano.

Migración y seguridad: “De la peor frontera a la más fuerte”

Trump aseguró que heredó “la peor frontera del mundo” y la transformó en “la frontera más fuerte en la historia del país”. Acusó al Gobierno de Biden de haber permitido la entrada de “25 millones de personas”, entre ellas criminales, miembros de bandas y asesinos, y afirmó que esa situación “no volverá a ocurrir”.

El mandatario sostuvo que su administración está deportando criminales, recuperando la seguridad en las ciudades más peligrosas y debilitando a los carteles del narcotráfico, asegurando que el tráfico de drogas por vía marítima se ha reducido en un 94 %. También celebró el respaldo “récord” de las fuerzas del orden.

El presidente Donald J. Trump grita a los medios de comunicación mientras camina para abordar el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington. Efe

Política exterior y poder militar

Trump afirmó que Estados Unidos cuenta ahora con “el ejército más poderoso del mundo”, sin competencia cercana. Aseguró haber resuelto ocho conflictos en diez meses, eliminado la amenaza nuclear de Irán y puesto fin a la guerra en Gaza, logros que —según dijo— devolvieron el respeto internacional al país.

No obstante, el mandatario evitó referirse a Venezuela, pese a que en días recientes había intensificado su retórica contra Maduro y adoptado medidas que elevaron la tensión regional.

Economía: inflación, salarios y empleo

El presidente sostuvo que la inflación “se ha detenido”, que los precios están bajando y que los salarios crecen más rápido que el costo de vida. Citó reducciones en productos básicos como el pavo de Navidad y los huevos, y afirmó que hay más personas trabajando que nunca en la historia del país.

Trump remarcó que el 100 % de los empleos creados durante su mandato corresponden al sector privado y aseguró haber garantizado inversiones por 18 billones de dólares en Estados Unidos.

Aranceles, industria y regreso de empresas

Uno de los ejes centrales del discurso fue la defensa de los aranceles, a los que calificó como clave para el repunte económico. Según Trump, las empresas están regresando al país en cifras históricas porque producir en Estados Unidos implica no pagar tarifas, lo que ha impulsado la construcción de fábricas y plantas industriales.

“El país estaba al borde del colapso hace un año”, afirmó, y hoy —dijo— es “el más dinámico del mundo”.

Salud, energía y vivienda

Trump anunció una reducción histórica en los precios de los medicamentos, criticó a las aseguradoras y prometió un nuevo sistema de salud más barato. También defendió su política energética, asegurando que los precios del combustible han caído, y responsabilizó a la inflación y la migración del encarecimiento de la vivienda, adelantando reformas en el sector.

Un discurso sin anuncios sobre Venezuela

Trump cerró su intervención afirmando que Estados Unidos vive un renacer económico sin precedentes y se prepara para eventos históricos como el Mundial, los Juegos Olímpicos y el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia.

Pese a la expectativa generada por la crisis con Venezuela y las versiones previas sobre posibles anuncios de alto impacto, el presidente no dedicó ni una sola mención al país sudamericano, dejando en suspenso el rumbo que tomará la relación bilateral en los próximos días.

Mientras Trump hablaba, EE. UU. ejecutó un nuevo ataque en el Pacífico

Mientras Donald Trump pronunciaba su discurso a la nación desde la Casa Blanca, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque militar en el este del océano Pacífico contra una embarcación que presuntamente participaba en el tráfico de drogas. La operación, realizada este miércoles 17 de diciembre, dejó cuatro personas muertas, según informó oficialmente SOUTHCOM, en el marco de la llamada Operación Southern Spear.

De acuerdo con las Fuerzas Armadas estadounidenses, la embarcación transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y estaba vinculada a organizaciones calificadas como terroristas. Este ataque eleva a al menos 99 los fallecidos en acciones similares desde el inicio de la campaña antidrogas impulsada por la administración Trump, que en los últimos meses ha intensificado sus operaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, en medio de crecientes tensiones regionales y cuestionamientos internacionales por el uso de fuerza letal en aguas internacionales.

