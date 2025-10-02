Del bloqueo al rediseño: Trump acelera plan de recortes, tras cierre del Gobierno

El presidente aprovecha la parálisis fiscal en Washington para anunciar un plan de reducción estructural del gobierno federal

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, deja el Capitolio en el segundo día del cierre del gobierno de Estados Unidos en Washington, DC, el 2 de octubre de 2025.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves 2 de octubre de 2025 que prepara recortes permanentes en el gobierno federal gracias al cierre parcial causado por los desacuerdos entre demócratas y republicanos.

El gobierno republicano afirmó, además, que va a suprimir miles de millones de dólares en fondos federales para varios estados demócratas.

El mandatario anunció en su red Truth Social una reunión con el director de la Oficina de Presupuesto, Russell Vought, para abordar esos recortes.

Unos 750.000 trabajadores del gobierno federal se ven afectados desde el 1 de octubre por el cierre administrativo.

"Me reuniré hoy con Russ Vought (...) para determinar cuáles de las muchas agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una estafa política, recomienda recortar, y si esos recortes serán temporales o permanentes", publicó Trump.

"No puedo creer que los demócratas de extrema izquierda me hayan dado esta oportunidad sin precedentes", añadió el republicano en referencia al bloqueo en el Congreso.

Trump ha utilizado un tono burlón en medio de la crisis política, con mensajes hirientes para sus interlocutores, como el jefe de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y el jefe de la minoría en el Senado, el veterano Chuck Schumer.

"No son personas estúpidas, así que tal vez esta sea su manera de querer, silenciosa y rápidamente, QUE AMÉRICA SEA GRANDE OTRA VEZ" añadió Trump, en mayúsculas.

Apoyo casi sin fisuras

El cierre parcial del gobierno arrancó el miércoles al terminar el año fiscal estadounidense sin una prolongación de los presupuestos.

Los republicanos quieren prolongar el gasto público hasta el 21 de noviembre, y negociar el fondo de las cuestiones con los demócratas, mientras que éstos quieren reinstaurar ante todo fondos para la sanidad pública que han sido recortados por el gobierno Trump.

El cierre administrativo del gobierno implica que cientos de miles de empleados dejan de trabajar y cobrar sueldo provisionalmente, mientras que otros deben seguir acudiendo a sus puestos de trabajo, también sin sueldo.

Los republicanos necesitan 60 votos afirmativos en el Senado, y su mayoría es de solo 53 escaños (de 100).

Hasta el momento el partido muestra un apoyo casi sin fisuras al presidente Trump, aunque un senador habitualmente crítico con el gasto público, Rand Paul, ha votado en contra de la extensión del gasto.

Eso implica que los republicanos necesitan ocho votos demócratas por el momento para llegar a los 60. En la última votación, tres demócratas rompieron filas y se unieron a la mayoría republicana.

El Senado se vuelve a reunir el viernes.

Bastiones demócratas bajo presión

Trump quiere además meter presión a bastiones demócratas como Nueva York y California.

Según la prensa local, el Departamento de Energía y Transporte prepara recortes particularmente dirigidos a esos estados.

El Departamento de Energía anunció que cancela 321 subvenciones financieras para 223 proyectos que afirmó que permitirá "un ahorro de aproximadamente 7.560 millones de dólares para los contribuyentes estadounidenses".

En un mensaje en X, Vought calificó los proyectos cancelados como una "financiación de la Nueva Estafa Verde" que se utilizó para promover "la agenda climática de la izquierda".

El gobernador de California, Gavin Newsom, informó que el gobierno de Trump decidió cancelar cerca de 1.200 millones de dólares destinados a un importante proyecto de energía de hidrógeno, lo que pone en peligro decenas de miles de empleos.

La constitucionalidad de un posible recorte permanente de la fuerza laboral federal, en pleno cierre del gobierno, es objeto de discusión entre los especialistas.

"El propio acto de despedir a personas es ilegal. No está autorizado", aseguró a la AFP David Super, profesor de Derecho de la universidad de Georgetown, en Washington.

Los republicanos, por su parte, critican la constitucionalidad de contrataciones realizadas por el gobierno demócrata de Joe Biden en los años anteriores, basadas en criterios como la diversidad de género o de clasificación racial.

Este es el primer cierre o "shutdown" desde 2019, cuando se produjo el más largo en la historia, que duró 35 días.

Varias Asociaciones de controladores de tráfico aéreo y de empresas de aviación de Estados Unidos advirtieron el miércoles sobre riesgos de seguridad y retrasos en los vuelos por el bloqueo presupuestario del gobierno federal, e instaron al Congreso a resolver la situación rápidamente.

