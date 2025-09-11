Seis muertos y 90 heridos al explotar un camión con gas en Ciudad de México

Servicios de transporte suspendidos y 28 vehículos calcinados, tras explosión de un camión gasero sin permisos de operación

Bomberos controlan un incendio luego del accidente de un camión de gas, en Ciudad de México (México).

La explosión de un camión que transportaba miles de litros de gas en Ciudad de México dejó el miércoles 10 de septiembre de 2025, seis muertos y 90 heridos, varios de ellos de gravedad, según el más reciente balance de las autoridades.

El vehículo estalló tras volcar bajo un puente en Iztapalapa, un populoso distrito de la capital, lo que provocó quemaduras de segundo y tercer grado a una veintena de personas.

"Lamentablemente, suman seis las personas fallecidas", señaló en la red social X la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, al tiempo que confirmó 90 lesionados, de los cuales 10 ya fueron dados de alta.

Los heridos, entre los cuales hay ocupantes de otros vehículos, reciben atención en hospitales de la ciudad, donde la noche del miércoles se agolparon personas desesperadas por obtener noticias de sus seres queridos.

"Que ya nos den información porque lo que pasó fue muy grave", dijo a periodistas un joven que buscaba saber de su madre en uno de los centros médicos de la zona.

En los hospitales también abundan las muestras de solidaridad por parte de vecinos que acuden a llevar café y pan a los familiares de las víctimas, que tienen entre uno y 60 años de edad.

Algunas presentan quemaduras casi en la totalidad del cuerpo, según una lista con sus nombres y estado de salud difundida por las autoridades.

Imágenes divulgadas por la televisión y en redes sociales muestran el momento del potente estallido, que produjo enormes llamaradas visibles desde gran distancia.

En esas imágenes se observa a una mujer arrodillada, cargando a un bebé y con aparentes lesiones en los brazos y el rostro. También se ve a dos hombres con gran parte de sus ropas quemadas a la altura del torso y afectaciones en la piel.

Algunos de los heridos fueron evacuados en helicópteros, como parte del operativo de emergencia que involucró a cientos de paramédicos y militares.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó en X su "solidaridad y apoyo a los familiares" de las víctimas.

VIDEO | La explosión de un camión cisterna con gas en el este de Ciudad de México causó al menos 3 muertos y 70 heridos. pic.twitter.com/aFnvZgKmja — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 11, 2025

"Fuego en su cuerpo"

Otro video muestra a decenas de personas que estaban cerca de la zona, quienes huyen aterradas, mientras las llamaradas se expandían a lo lejos.

El tercer juez del caso Bolsonaro pide anular proceso por "incompetencia" del Supremo Leer más

"Sabemos por imágenes de cámaras de videovigilancia que hubo personas que abandonaron el vehículo con fuego en su cuerpo", declaró a la prensa Pablo Vázquez, secretario de seguridad capitalino.

Unos 28 vehículos también resultaron afectados por el estallido, algunos prácticamente calcinados. La fiscalía investiga las causas de la tragedia.

RELACIONADAS Adolescente argentina que disparó un arma en colegio se entrega a la Policía

El camión, con capacidad para transportar casi 50.000 litros de gas, al parecer "sufrió una volcadura", indicó la alcaldesa.

Quedó volteado sobre la calzada bajo el puente, donde permanecía la noche del miércoles después de que los bomberos lograran controlar el fuego. Sin embargo, fueron necesarias varias horas para enfriar el remolque y dejar que el gas escapara para evitar una nueva explosión.

En el sitio también se observaban varios vehículos quemados, entre ellos un camión de carga con la cabina destruida, mientras otros quedaron sin neumáticos y con las ventanillas rotas.

Respecto a la explosión de una pipa de gas, les informo que desde el primer momento hemos estado trabajando de manera coordinada con cuerpos de emergencia y autoridades para atender la situación.



Seguiremos brindando información conforme avancen las investigaciones y refrendamos… pic.twitter.com/tEndux7O4Z — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 10, 2025

Irregularidades

El remolque, según información preliminar, no tenía en regla su permiso de operación.

Una entidad federal encargada de vigilar la seguridad industrial aseguró en un comunicado que no ha recibido la póliza de seguro necesaria para transportar gas por parte de la empresa dueña del vehículo.

Tras derrota, Milei se aferra a su plan económico: "No nos moveremos ni un milímetro" Leer más

La humareda que provocó el incendio alcanzó una estación del trolebús, uno de los principales medios de transporte de esta urbe de 9,2 millones de habitantes.

El servicio de metro, trolebús y buses articulados fue suspendido temporalmente, lo que sumado al cierre de las vías provocó caos.

En Iztapalapa, una de las demarcaciones más pobladas del país, viven 1,8 millones de personas.

La explosión de este miércoles trajo a la memoria siniestros que involucraron vehículos de transporte de combustibles e infraestructuras de hidrocarburos.

La peor de esas tragedias se produjo en enero de 2019, cuando el incendio y posterior explosión de un ducto que era saqueado dejó 137 muertos en la localidad de Tlahuelilpan, en el central estado de Hidalgo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!