Adolescente argentina que disparó un arma en colegio se entrega a la Policía

Medios locales informan desde el lugar y dicen que efectivos policiales lograron reducir y desarmar a joven de 14 años

Agentes de la policía custodian a las afueras de un colegio este miércoles, en Mendoza (Argentina).

La adolescente que había ingresado este miércoles 10 de septiembre de 2025 con un arma de fuego a su colegio de La Paz, en la provincia argentina de Mendoza, se entregó a la policía tras pasar más de cuatro horas atrincherada en el patio de la escuela y efectuar varios disparos que no produjeron víctimas mortales ni heridos.

Según los medios argentinos que informan desde el lugar, efectivos policiales lograron reducir y desarmar a la joven, de 14 años, alumna de la escuela Marcelino Blanco de la localidad de La Paz, ubicada a más de 900 kilómetros al oeste de Buenos Aires, en medio de un amplio operativo de seguridad.

Los 80 alumnos de la escuela fueron evacuados tras el suceso protagonizado por la adolescente, que, al parecer, habría tomado el arma de su padre, un policía de la vecina provincia de San Luis.

Una adolescente de 14 años ingresa con un arma a un colegio de la provincia argentina de Mendoza y efectúa disparos al atrincherarse en el interior de la institución educativa. https://t.co/HOZdpMgIQg — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 10, 2025

Efectúo disparos al aire

Los hechos comenzaron a las 9:30 hora local (12:30 GMT) cuando la joven llegó a la escuela armada y, según testigos, amenazó a sus compañeros, pero no abrió fuego en ese momento, lo que permitió la evacuación.

Poco después, se encaminó al patio y efectuó disparos al aire, lo que alertó a los policías que ya habían acudido al colegio.

Fernando Ubieta, alcalde de La Paz, había declarado a medios locales que la intención es que la niña salga "sana y salva" del colegio y, además, aclaró que la adolescente es su familiar, hija de uno de sus primos.

"Se encuentra la chica sola y ha entrado un grupo especial de la policía de Mendoza para tratar de negociar y lograr persuadir a esta chica para que esto termine de la mejor manera", había dicho el jefe comunal de la localidad.

"Creería que es un caso aislado y lamentablemente nos ha tocado en el departamento. Es un momento complicado para la juventud", agregó Ubieta.

