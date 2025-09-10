Expreso
Luiz Fux
El juez de la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil, Luiz Fux, asiste al juicio por intento de golpe de Estado del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro. Brasil.EFE

El tercer juez del caso Bolsonaro pide anular proceso por "incompetencia" del Supremo

Supremo dividido: Fux pidió que el caso se juzgue en primera instancia, argumentando que hechos clave ocurrieron post mandato

El juez Luiz Fux, de la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil, se pronunció este miércoles 10 de septiembre de 2025, por la "incompetencia" de ese tribunal para juzgar al expresidente Jair Bolsonaro y pidió la "anulación de todo el proceso" por golpismo contra el líder de la ultraderecha.

Fux es el tercero de los cinco jueces de la Primera Sala de la corte que presenta su voto y defendió la tesis de las defensas, que consideran que el caso debía ser juzgado en otras instancias, después de que el relator del caso, Alexandre de Moraes, y el magistrado Flávio Dino ya se han pronunciado por la culpabilidad de Bolsonaro y otros siete reos.

El juez Fux consideró que las acusaciones de haber conspirado para impedir la toma de posesión del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022, han sido "bien señaladas por la Fiscalía".

Sin embargo, sostuvo que Bolsonaro y los otros acusados ya carecían de "pregorrativa de foro" el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado en un intento de derrocar al nuevo Gobierno.

"Delito fuera de mandato"

Según Fux, la Corte Suprema solo puede juzgar a un exmandatario por delitos cometidos durante su mandato, por lo que lo ocurrido el 8 de enero de 2023, cuando Bolsonaro ya no estaba en el poder, queda al margen de la jurisdicción de ese tribunal.

Tras esas consideraciones iniciales, dijo que con su voto defiende "la incompetencia absoluta de este tribunal" y que, en virtud de eso, sugiere declarar la "nulidad de todos los actos decisorios practicados".

En ese marco, defendió que el juicio debería ser realizado desde la primera instancia y no comenzar en el más alto tribunal del país.

Según Fux, "al contrario del Poder legislativo o el Ejecutivo, no compete a esta corte hacer un juicio político" y sí pronunciarse con "rigor técnico, minimalismo interpretativo" y con "la Constitución como punto de partida, de camino y punto de llegada".

En contra de la opinión de Fux, los otros jueces y la Fiscalía consideran que la trama golpista comenzó en realidad en junio de 2021, con una dura campaña contra las instituciones dirigida por Bolsonaro desde el poder, y que los sucesos del 8 de enero de 2023 fueron solamente el corolario de la conspiración.

