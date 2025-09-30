Expreso
El programa estatal en Sacramento entrega $850 mensuales a artistas seleccionados por la Oficina de Artes y Cultura.CANVA

Cheque de $ 850 para estas personas en California: ¿Quiénes son los beneficiarios?

California entrega cheques mensuales de $ 850 a artistas seleccionados en Sacramento por 12 meses consecutivos

Desde el 1 de septiembre de 2025, el estado de California activó un programa de apoyo económico dirigido a artistas residentes en el condado de Sacramento. La iniciativa contempla la entrega de cheques mensuales de $ 850 dólares durante 12 meses, lo que representa un beneficio total de $ 10.200 dólares por persona.

(Te invitamos a leer: Tres nuevas leyes en California, Estados Unidos, buscan frenar las redadas de ICE)

El plan, denominado Programa de Becas de Crecimiento Creativo, fue creado por la Oficina de Artes y Cultura (OAC) con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional de creadores en distintas áreas artísticas.

Requisitos para acceder al beneficio

Estados Unidos
El programa exige residencia en Sacramento, mayoría de edad y actividad artística comprobada.CANVA

El programa seleccionó a 200 artistas que recibirán una retribución mensual hasta agosto de 2026. Para acceder al beneficio, los postulantes debían cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser residentes del condado de Sacramento.
  • Tener 18 años o más al momento de la inscripción.
  • Presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de 60 días.
  • Ejercer alguna disciplina artística reconocida por la OAC, como música, danza, cine, teatro, literatura, diseño, artes visuales o artesanía.

La convocatoria cerró el 20 de junio de 2025 y el proceso de evaluación se extendió hasta el 31 de agosto. Los seleccionados están siendo notificados por correo electrónico o mensaje de texto, por lo que se recomienda revisar también la carpeta de spam

¿Para qué puede usarse el dinero?

La Oficina de Artes y Cultura explicó que este apoyo busca brindar estabilidad financiera a los artistas mientras desarrollan sus carreras. Los fondos pueden utilizarse para cubrir gastos personales, adquirir materiales o invertir en proyectos creativos.

Con un presupuesto total de $2.04 millones de dólares, el programa representa una apuesta estatal por el fortalecimiento del sector cultural y creativo en Sacramento.

El cheque mensual de $850 en California es una medida concreta de respaldo a los artistas locales, especialmente para quienes tienen un estado financiero limitado. La iniciativa no solo ofrece alivio económico, sino que también reconoce el valor de las expresiones artísticas como de desarrollo social y comunitario.

