Borrasca Leonardo: Miles evacuados en España y elecciones portuguesas en riesgo

“Una avalancha de agua, piedras y barro”, las consecuencias de tantos días de lluvia arrasaron las calles de Portalegre, Portugal.

Las excepcionales lluvias provocadas por la borrasca Leonardo continuaban azotando este jueves 5 de febrero de 2026 la península ibérica, dejando miles de evacuados en España y Portugal, donde el candidato de extrema derecha pidió aplazar la segunda vuelta de las presidenciales del domingo.

"Voy a proponer hoy al otro candidato, al presidente de la República y a los distintos poderes municipales, por una cuestión de igualdad entre todos los portugueses, que el acto electoral se posponga una semana", declaró André Ventura, una propuesta que no pareció convencer a su adversario socialista, Antonio José Seguro.

En Portugal, donde las autoridades locales pueden decidir posponer los comicios, la alcaldía de Alcácer do Sal, uno de los municipios más afectados por las inundaciones, ya resolvió hacerlo.

"No estamos en condiciones de celebrar elecciones el domingo", afirmó la alcaldesa Clarisse Campos, alegando que hay habitantes aislados en este municipio de unos 10.000 votantes.

Los bomberos iban en lanchas neumáticas el jueves para evacuar a los habitantes atrapados por la crecida del río Sado, constataron periodistas de la AFP.

La casa "está llena de agua, todo está dañado. Mi lavadora, la nevera, todo, los muebles, todo. Hay agua prácticamente hasta la mitad de la pared", declaró Deolinda Guerra, una jubilada de 78 años evacuada por los servicios de emergencia.

Alerta roja en el Tajo

En el centro del país, en la región de Santarém, Protección Civil elevó el riesgo de inundaciones por la crecida del Tajo "al nivel rojo, su nivel máximo". Las autoridades municipales ordenaron la "evacuación obligatoria" de las zonas cercanas.

"Desde 1997 no habíamos vivido una situación así en la cuenca del Tajo", subrayó el comandante nacional de Protección Civil, Mario Silvestre, en rueda de prensa.

Portugal, que la semana pasada fue azotado por la tormenta Kristin, que dejó 5 muertos, vivió su segundo mes de enero más lluvioso desde el año 2000, según la agencia meteorológica nacional.

El balance de Leonardo asciende por ahora a un muerto en Portugal y una mujer desaparecida en Andalucía, en el sur de España, luego de que se lanzara a un río a tratar de salvar a su perro.

La península ibérica está en primera línea del cambio climático y encadena desde hace años olas de calor cada vez más largas, que empiezan incluso antes del verano, y episodios de lluvias intensas cada vez más frecuentes.

La borrasca Leonardo es la sexta de este tipo desde el inicio de 2026 hace apenas un mes, según la agencia estatal de meteorología española, Aemet.

"Agua por todos lados"

En España, en la zona de la sierra andaluza de Grazalema, en "prácticamente en 16 horas (...) ha llovido lo mismo que llueve en la Comunidad de Madrid en un año", resaltó el presidente regional andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, subrayando que se trataba de unas precipitaciones "nunca antes vistas".

La pequeña localidad, situada a 800 metros de altitud y con unos 1.500 habitantes, fue evacuada el jueves por la tarde ante el riesgo de deslizamientos de terreno debido a la saturación de agua, que transformaba las calles en ríos.

"Este garaje estaba llenísimo de agua, estaba saliendo agua por todos lados, hay agujeros en el suelo que se han hecho de la propia agua, (...) No nos íbamos a imaginar nunca que iba a pasar esto aquí", afirmó a la AFP en Grazalea Lara Olivar, una actriz de 25 años.

"Días complicados"

Unos 170 km de hacia el este, en Dúdar, un río bajaba completamente fuera de su cauce inundando los alrededores con agua marrón y forzando a los vecinos a dejar sus domicilios, constató un periodista de la AFP.

"Máxima precaución", pidió en X la tarde del jueves el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Las evacuaciones en España, sobre todo en Andalucía, ya se elevan a varios miles de personas.

Zonas del centro y del noroeste de España también se encuentran en alerta naranja (el segundo nivel más alto), principalmente por vientos fuertes.

El tráfico ferroviario y por carretera sigue ampliamente perturbado el jueves.

La agencia española de meteorología indicó en X que el "viernes las lluvias serán más intermitentes, pero el sábado se volverán a intensificar en zonas donde ya ha llovido mucho en días previos".

